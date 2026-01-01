Hotel Molokai
Kaunakakai
Beschreibung
Lage
Das Hotel befindet sich direkt am Meer. Zum Flughafen sind es ca. 15 km und zur Fähranleger ca. 5 Minuten mit dem Auto.
Angebot
Ein Restaurant mit abendlicher Unterhaltung, ein Aussenpool, ein Souvenirgeschäft, Vermietung von Wassersportgeräten und Mietwagen (gegen Gebühr).
Zimmer
53 Zimmer zweckmässig mit Kaffeekocher, Mikrowelle, Mini-Kühlschrank und gratis WLAN eingerichtet. Die meisten Zimmer verfügen über einen Balkon oder Sitzplatz.
Preis auf Anfrage
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