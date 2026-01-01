Beschreibung

Lage Das Hotel befindet sich direkt am Meer. Zum Flughafen sind es ca. 15 km und zur Fähranleger ca. 5 Minuten mit dem Auto.

Angebot Ein Restaurant mit abendlicher Unterhaltung, ein Aussenpool, ein Souvenirgeschäft, Vermietung von Wassersportgeräten und Mietwagen (gegen Gebühr).