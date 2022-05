Hawaii Ferien auf Maui

Sie sind ein Fan von «Easy Living» und Spass am und im Wasser? Dann wird Sie die Insel Maui begeistern! Kilometerlange Strände und ganzjährig angenehme Temperaturen locken zum Baden, Schnorcheln, Angeln und vor allem aber auch zum Surfen. Nebst Wassersport hat die zweitgrösste Insel von Hawaii aber auch noch mehr zu bieten. Bestaunen Sie die atemberaubenden Sonnenauf- und Untergänge auf dem Gipfel des Haleakala-Vulkans, schlendern Sie durch die Gassen der Hauptstadt Lahaina, in der über 30 Gebäude liebevoll restauriert wurden und so einen spannenden Blick in die Vergangenheit gewähren, unternehmen Sie eine Wanderung in die Wunderwelt des Regenwaldes oder erkunden Sie die Insel auf gewundenen und natürlichen Strassen mit einem Mietwagen. Unsere Hawaii Spezialisten sind voraus geflogen und haben die besten Hotels auf Maui für Sie inspiziert – gerne beraten wir Sie persönlich!