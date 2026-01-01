InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa
Bora Bora
Beschreibung
Einleitung
Dieses exklusive Luxusresort bietet einen atemberaubenden Blick auf die Hauptinsel von Bora Bora mit dem majestätischen Mont Otemanu. Zudem ist es das Hotel mit dem ersten Thalasso-Spa in ganz Französisch Polynesien. Die Overwater Bungalows dieser Anlage werden auch Sie verzaubern!
Lage
Das InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso liegt rund 20 Minuten per Boot vom Flughafen entfernt. Vom Resort aus bietet sich ein atemberaubender Blick auf die Hauptinsel Bora Bora und den bekannten Mont Otemanu.
Angebot
Das Resort verfügt über drei Bars, drei Restaurants, die Eisdiele, den «Deep Ocean» Thalasso Spa, einen Infinity Swimmingpool, ein Fitnesscenter, eine Boutique, kostenloses WLAN sowie ein Tauchcenter. Zu den gratis Aktivitäten gehören Tennis, Kajaken und Schnorcheln.
Zimmer
Die 84 Overwater Villen unterscheiden sich lediglich in der Lage. Die Beach View Villen liegen am nächsten zum Strand. Als nächstes folgen die Otemanu View Villen. Dahinter befinden sich die Lagoon View Villen und die Bora Bora Island Villen bilden zusammen mit den Teremoana Villen den Abschluss. Zur Ausstattung der Villen gehören ein geräumiges Bad mit Badewanne und Dusche, ein Fernseher, eine Minibar, eine Espressomaschine, ein Safe, ein Deckenventilator sowie eine Klimaanlage.
Preis auf Anfrage
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