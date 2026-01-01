Beschreibung

Einleitung Dieses exklusive Luxusresort bietet einen atemberaubenden Blick auf die Hauptinsel von Bora Bora mit dem majestätischen Mont Otemanu. Zudem ist es das Hotel mit dem ersten Thalasso-Spa in ganz Französisch Polynesien. Die Overwater Bungalows dieser Anlage werden auch Sie verzaubern!

Lage Das InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso liegt rund 20 Minuten per Boot vom Flughafen entfernt. Vom Resort aus bietet sich ein atemberaubender Blick auf die Hauptinsel Bora Bora und den bekannten Mont Otemanu.

Angebot Das Resort verfügt über drei Bars, drei Restaurants, die Eisdiele, den «Deep Ocean» Thalasso Spa, einen Infinity Swimmingpool, ein Fitnesscenter, eine Boutique, kostenloses WLAN sowie ein Tauchcenter. Zu den gratis Aktivitäten gehören Tennis, Kajaken und Schnorcheln.