Pension Alice et Raphael
Bora Bora
Beschreibung
Lage
Die familiäre Pension befindet sich abgelegen auf einer kleinen, natürlichen Ausseninsel ohne Restaurant, Einkaufsmöglichkeit und Internet.
Angebot
Kajaks und Stand Up Paddel Boards stehen zur Verfügung, um die Lagune zu geniessen. Am Strand können Surfbretter gemietet oder Surflektionen genommen werden. Zur Pension gehören zudem zwei Hunde, zwei Katzen und zwei Ziegen. Mittagssnacks und Abendessen sind gegen Gebühren erhältlich.
Zimmer
Die drei Bungalows bieten einen Blick auf die Naturlandschaft, die Lagune und die Hauptinsel. Sie sind fast gänzlich aus lokalen Naturmaterialien gebaut. Ausgestattet sind sie mit einem Moskitonetz, einem Ventilator, Warmwasser (Solarheizung) sowie Liegestühlen.
Preis auf Anfrage
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