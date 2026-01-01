Beschreibung

Lage Die familiäre Pension befindet sich abgelegen auf einer kleinen, natürlichen Ausseninsel ohne Restaurant, Einkaufsmöglichkeit und Internet.

Angebot Kajaks und Stand Up Paddel Boards stehen zur Verfügung, um die Lagune zu geniessen. Am Strand können Surfbretter gemietet oder Surflektionen genommen werden. Zur Pension gehören zudem zwei Hunde, zwei Katzen und zwei Ziegen. Mittagssnacks und Abendessen sind gegen Gebühren erhältlich.