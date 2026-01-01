Beschreibung

Lage Das Hotel Inercontinental Le Moana liegt am Matira Point auf einer Landzunge, direkt am Strand. Der Transfer vom Flughafen Bora Bora per Boot dauert rund 30 Minuten.

Angebot Im Hotel wurde viel Wert auf die Verarbeitung lokaler Materialien und die Verwendung von lokalen Dekorationen wie Perlmutt und Holzschnitzereien gelegt. Das Hotel bietet zwei Restaurants, eine Bar, einen Swimmingpool, einen Juwelier, einen kleinen Souvenirladen und kostenloses WLAN. Zwischen dem InterContinental Le Moana Resort und dem InterContinental Resort & Thalasso Spa verkehrt ein kostenpflichtiges Shuttle-Boot, so dass Sie auch die Einrichtungen und Spa Annehmlichkeiten des anderen Hotels mitbenützen können.