Hotel Intercontinental Le Moana Bora Bora
Bora Bora
Beschreibung
Lage
Das Hotel Inercontinental Le Moana liegt am Matira Point auf einer Landzunge, direkt am Strand. Der Transfer vom Flughafen Bora Bora per Boot dauert rund 30 Minuten.
Angebot
Im Hotel wurde viel Wert auf die Verarbeitung lokaler Materialien und die Verwendung von lokalen Dekorationen wie Perlmutt und Holzschnitzereien gelegt. Das Hotel bietet zwei Restaurants, eine Bar, einen Swimmingpool, einen Juwelier, einen kleinen Souvenirladen und kostenloses WLAN. Zwischen dem InterContinental Le Moana Resort und dem InterContinental Resort & Thalasso Spa verkehrt ein kostenpflichtiges Shuttle-Boot, so dass Sie auch die Einrichtungen und Spa Annehmlichkeiten des anderen Hotels mitbenützen können.
Zimmer
Die 63 geschmackvoll eingerichteten Bungalows und Suiten verfügen über ein separates Wohn- und Schlafzimmer, Badewanne, Dusche und Toilette, einen Fernseher, eine Minibar, einen Safe, eine Tee-/Kaffeestation sowie eine Klimaanlage und ein Deckenventilator. Die Bungalows bieten zudem eine grosse Sonnenterrasse, von wo die schönen Sonnenuntergänge über der Insel beobachtet werden können.
Preis auf Anfrage
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