Fakarava Reisen
Traumstrände und wunderschöne Korallenriffe
Havaiki Lodge
Preis auf Anfrage
Fakarava
Die Havaiki Lodge ist eine malerische Pension an einem atemberaubenden Sandstrand in Rotoava, nördlich des...
Pension Vaiama Village
Preis auf Anfrage
Fakarava
Die Pension Vaiama Village liegt 11 Kilometer vom Flughafen entfernt. In 7 km Entfernung gibt es eine Tankstelle,...
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