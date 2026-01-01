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Palmen am Strand von Fakarava, Französisch Polynesien

Fakarava Reisen

Traumstrände und wunderschöne Korallenriffe

Fakarava ist ein Atoll in Französisch-Polynesien mit einer Länge von rund 60 Kilometern und einer Breite von 25 Kilometern. Wenn Sie das wahre Paradies erleben möchten, sind Sie hier genau richtig! Lassen Sie die Seele an den Traumstränden baumeln und geniessen Sie die vollkommene Ruhe. Auf der Insel finden Sie noch zahlreiche unberührte Strände und auch das Ökosystem ist besonders geschützt. Hier tummeln sich verschiedenste Tiere und Pflanzen, die nur darauf warten, von Ihnen entdeckt zu werden. Die Korallenriffe laden zum Schnorcheln oder Tauchen ein. Fragen Sie unsere erfahrenen Spezialisten einfach nach Fakarava Reisen.

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