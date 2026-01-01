Beschreibung

Lage Das St. Regis Resort Bora Bora liegt auf einer kleinen Insel im nordöstlichen Atoll von Bora Bora. Der Privatboot-Transfer vom Flughafen Bora Bora dauert rund 20 Minuten.

Angebot Zum Resort gehören vier verschiedene Themenrestaurants, in welchen die Gäste kulinarisch verwöhnt werden. Der Spa-Bereich des Hotels ist über 1200 Quadratmeter gross und mehrfach preisgekrönt. Lassen auch Sie sich im Spa mit Clarins-Produkten verwöhnen. Sportlich aktive Gäste können sich im Fitnesscenter verausgaben. Weiter bietet das Resort einen Tennisplatz, einen Kinderclub und diverse Shops.

Zimmer Sämtliche Villen sind grosszügig und sehr luxuriös eingerichtet. Sie verfügen alle über ein Badezimmer mit Aussendusche, eine Klimaanlage, eine Kaffeemaschine, eine Minibar und einen Fernseher. Während die Beachside Villen & Pool direkten Zugang zu den traumhaften Sandstränden und zu einer atemberaubenden Naturlandschaft bieten, sind die Overwater Villas über dem Wasser gebaut und bieten faszinierende Ausblicke über die Lagune. Auf der Terrasse einiger der Overwater Villen findet sich zudem ein kleiner, privater Swimmingpool.