Beschreibung

Lage Das Resort liegt auf dem Tevairoa Motu, rund 10 Bootsminuten vom Flughafen entfernt. Geniessen Sie direkt vom Hotel aus einen atemberaubenden Ausblick auf die Hauptinsel und den Mont Otemanu.

Angebot Drei Restaurants und zwei Bars lassen keine kulinarischen Wünsche offen. Der grosse Swimmingpool lädt zum Schwimmen ein. Sportlichen Gästen stehen zahlreiche Wassersportmöglichkeiten, ein Ping Pong Tisch, ein Fitnessraum und ein Tennisplatz zur Verfügung. Ein traumhafter, flacher Sandstrand und ein Spa- Bereich runden das Angebot ab. WLAN ist im ganzen Hotel kostenlos verfügbar.

Zimmer Die 108 Zimmer und Villen liegen in einem wunderschönen tropischen Garten, direkt am Strand und natürlich über der türkisfarbenen Lagune. Die Zimmer unterscheiden sich in der Lage, der Aussicht und den Annehmlichkeiten. Gartenvillen und Strandvillen mit Pool und Pavillon bieten einen tollen Rückzugsort. Die Otemanu View Beach Suiten sind mit einem Jacuzzi ausgestattet und liegen am Ende des Strandes. Die Zimmer verfügen alle über ein grosses Schlafzimmer, einen Fernseher, ein Bluetooth Soundsystem, eine Klimaanlage, einen Deckenventilator, eine Minibar, einen Safe, eine Tee-/ Kaffeestation sowie eine grosse Terrasse.