Taiohae

Die grösste Ansiedlung

Das Verwaltungszentrum der Marquesas ist Taiohae. Die Bucht von Taiohae bildet einen geschützten Hafen, der gerne von Weltumseglern als Zwischenstation genutzt wird. Hier legen auch von Zeit zu Zeit Kreuzfahrtschiffe an. Die moderne Kirche Notre Dame ist aus verschiedenfarbigen Steinen von sechs Marquesas-Inseln erbaut. Am Ostrand des Dorfes wurden von heimischen Künstlern traditionelle Hütten und Zeremonialplattformen nachgebildet. Etwa 15 Kilometer südwestlich von Taiohae ist das Hakaui-Tal mit dem 350 Meter hohen Ahuii-Wasserfall.