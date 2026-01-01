Nuku Hiva
Grösste Insel der Marquesas
Le Nuku Hiva by Pearl Resort
Preis auf Anfrage
Taiohae
Die Anlage liegt rund eine Stunde Fahrt mit einem Geländewagen vom Flughafen entfernt und bietet eine tolle Aussicht...
Taiohae
Die grösste Ansiedlung
Das Verwaltungszentrum der Marquesas ist Taiohae. Die Bucht von Taiohae bildet einen geschützten Hafen, der gerne von Weltumseglern als Zwischenstation genutzt wird. Hier legen auch von Zeit zu Zeit Kreuzfahrtschiffe an. Die moderne Kirche Notre Dame ist aus verschiedenfarbigen Steinen von sechs Marquesas-Inseln erbaut. Am Ostrand des Dorfes wurden von heimischen Künstlern traditionelle Hütten und Zeremonialplattformen nachgebildet. Etwa 15 Kilometer südwestlich von Taiohae ist das Hakaui-Tal mit dem 350 Meter hohen Ahuii-Wasserfall.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Südsee-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen