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Hiva Oa, Französisch Polynesien

Hiva Oa Resorts: unsere Auswahl

Hiva Oa ist eine der Hauptinseln des Marquesas-Archipels im Nordosten Französisch-Polynesiens – und ein Ziel für Reisende, die die Südsee jenseits von Lagunen und Überwasserbungalows suchen. Statt schützender Korallenriffe prägen dramatische Bergkämme, tief eingeschnittene grüne Täler und eine wilde, vom Ozean umtoste Küste das Bild der Insel.

Berühmt wurde Hiva Oa als Wahlheimat des Malers Paul Gauguin und des Chansonniers Jacques Brel, die beide auf der Insel begraben liegen. Daneben zeugen archäologische Stätten mit alten Steintikis und Zeremonialplätzen von der reichen polynesischen Vergangenheit der Marquesas. Wanderungen sowie Ausflüge zu Pferd oder im Geländewagen führen zu abgelegenen Tälern und Dörfern, in denen Handwerk und Kultur bis heute lebendig sind.

Das Klima ist ganzjährig tropisch warm, die Anreise erfolgt in der Regel per Inlandflug via Tahiti. Hiva Oa eignet sich für kulturell interessierte Entdecker und Individualreisende, die Ursprünglichkeit und Naturgewalt einer echten Südsee-Insel erleben möchten.

Als Südsee-Spezialist kombinieren wir Hiva Oa gerne mit weiteren Inseln Französisch-Polynesiens zu einer massgeschneiderten Reise und beraten Sie persönlich mit Wissen aus erster Hand.

Hiva Oa Hanakee LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 586.– / pro Person
Hiva Oa
Die Anlage liegt auf der Insel Hiva Oa, welche ebenfalls zu den Marquesas gehört. Vom kleinen Flughafen erreicht man...

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