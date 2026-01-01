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Tikehau, Französisch Polynesien

Tikehau Reisen

Traumhaftes Atoll in der Südsee

Die Insel Tikehau ist ein traumhaft schönes Atoll in Französisch-Polynesien. Im klaren Wasser tummeln sich hier farbenfrohe Fische, die Sie von den privaten Bungalows aus beobachten können. Gönnen Sie sich einen fruchtigen Cocktail in den zwischen Palmen aufgespannten Hängematten, wo Sie Ihre Füsse in den feinen Sandstrand graben. Bei einer Bootstour zu den Korallenriffen, die die Inseln umgeben, werden Sie von verspielten Delfinen begleitet. Besuchen Sie Tikehau auf einer Rundreise durch Französisch-Polynesien! Sprechen Sie unsere Südsee Spezialisten einfach an.

Le Tikehau by Pearl ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Tikehau
Das Tikehau Pearl Beach Resort liegt im Tuamotu-Archipel. Der Bootstransfer vom Flughafen dauert rund 20 Minuten.
Ninamu ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Tikehau
Das kleine Ninamu Resort liegt in der südwestlichen Ecke des Tikehau Atolls. Zum Flughafen sind es 10 Minuten.

Artenreiches Paradies

Ein Traum für jeden Naturliebhaber

Tikehau ist ein paradiesischer Lebensraum für eine vielfältige Flora und Fauna. Ornithologen kommen hier voll auf ihre Kosten, denn sie finden auf der Insel Kolonien von Rotfusstölpeln, Arielfregattvögeln und Rüppell-Seeschwalben. Der Strand der kleinen Stadt Tuherahera ist von den Korallenriffen rosarot gefärbt – ein seltener Anblick. Unsere Spezialisten finden gerne für Sie die passende Unterkunft auf der Trauminsel!

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