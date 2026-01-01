Tikehau Reisen
Traumhaftes Atoll in der Südsee
Le Tikehau by Pearl Resort
Preis auf Anfrage
Tikehau
Das Tikehau Pearl Beach Resort liegt im Tuamotu-Archipel. Der Bootstransfer vom Flughafen dauert rund 20 Minuten.
Ninamu Resort
Preis auf Anfrage
Tikehau
Das kleine Ninamu Resort liegt in der südwestlichen Ecke des Tikehau Atolls. Zum Flughafen sind es 10 Minuten.
Artenreiches Paradies
Ein Traum für jeden Naturliebhaber
Tikehau ist ein paradiesischer Lebensraum für eine vielfältige Flora und Fauna. Ornithologen kommen hier voll auf ihre Kosten, denn sie finden auf der Insel Kolonien von Rotfusstölpeln, Arielfregattvögeln und Rüppell-Seeschwalben. Der Strand der kleinen Stadt Tuherahera ist von den Korallenriffen rosarot gefärbt – ein seltener Anblick. Unsere Spezialisten finden gerne für Sie die passende Unterkunft auf der Trauminsel!
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