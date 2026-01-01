Moorea Reisen
Vulkanische Insel vor Tahiti: Lagune, Bergwelt und ruhige Resorts
Wie die Insel aufgebaut ist
Moorea ist vulkanischen Ursprungs: Im Innern stehen steile, dicht bewachsene Bergzüge, aussen liegt ein schmaler Küstenstreifen, dem ein Riff mit ruhiger Lagune vorgelagert ist. Eine Ringstrasse führt einmal um die Insel und verbindet die kleinen Ortschaften, Strände und Hotels. Der öffentliche Verkehr ist überschaubar – wer die Insel selbstständig erkunden möchte, mietet Auto oder Roller, sonst bewegt man sich vorwiegend im Umkreis der Unterkunft.
Was Sie vor Ort unternehmen
Das Wasserprogramm steht im Vordergrund: Schnorcheln in der flachen Lagune, Tauchen ausserhalb des Riffs, Bootsausflüge zu den vorgelagerten Riffinselchen (Motu), dazu Kajak oder Stand-up-Paddle direkt vom Strand. An Land führen Wanderwege ins grüne Inselinnere, wo restaurierte Marae – alte polynesische Kultstätten – erhalten geblieben sind. Geländefahrten ins Hinterland sowie Velo- und Rollertouren entlang der Küste ergeben ein Programm, das sich gut mit Ruhetagen mischen lässt.
Für wen Moorea passt – und für wen weniger
Die Insel eignet sich für Paare, die Landschaft und Ruhe suchen, für Familien, weil die geschützte Lagune vielerorts flach und wellenarm ist, und für aktive Reisende, die Wasser- und Bergprogramm verbinden möchten. Weniger passend ist Moorea, wenn Sie Nachtleben, Shopping oder ein dichtes Ausgehangebot ausserhalb der Hotels erwarten: Die Abende sind ruhig, und viele Gäste essen dort, wo sie auch wohnen.
Unterkünfte und Budget
Das Angebot reicht von familiengeführten Pensionen und kleinen Bungalowanlagen bis zu Resorts mit Überwasser-Bungalows. Französisch-Polynesien gehört insgesamt nicht zu den günstigen Reisezielen; wer aufs Budget achtet, kombiniert einfachere Unterkünfte mit einigen Tagen im gehobenen Resort statt durchgehend Spitzenkategorie zu buchen. Auch Verpflegung und Ausflüge sollten Sie im Reisebudget einplanen, da vieles importiert wird.
Anreise, Kombination und Praktisches
Die internationalen Flüge landen auf Tahiti; von dort geht es per Fähre oder Kurzflug weiter nach Moorea. Da die Anreise ab der Schweiz ohnehin über mehrere Etappen führt, verbinden viele Reisende Französisch-Polynesien mit einem Zwischenstopp in Nordamerika, Neuseeland oder Asien. Für einen kurzen Aufenthalt lohnt sich der Aufwand selten – planen Sie genügend Zeit ein und hängen Sie nach Möglichkeit eine weitere Insel an.
Gesprochen wird Französisch und Tahitianisch, bezahlt wird mit dem CFP-Franc. Das Klima ist ganzjährig tropisch warm, mit einer trockeneren und einer feuchteren Jahreshälfte; welche Monate sich wofür eignen und wann die Buckelwale vorbeiziehen, lesen Sie weiter unten. Welche Unterkünfte derzeit buchbar sind, sehen Sie in der Hotelübersicht auf dieser Seite – unsere Südsee-Spezialisten ordnen sie gerne für Sie ein.
Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Moorea
Das luxuriöse Hotel befindet sich an einem schönen Sandstrand im nördlichen Teil der Insel. Etwa 20 Fahrminuten vom...
Sofitel Kia Ora Moorea Beach Resort
Preis auf Anfrage
Moorea
Das Hotel liegt an einem weissen Sandstrand, rund fünf Fahrminuten vom Flughafen und 6 Fahrminuten vom Fährhafen...
Manava Beach Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Moorea
Diese Bungalowanlage liegt an der Nordostküste von Moorea.
Moorea: Tahitis grüne Schwesterinsel
Moorea liegt nur rund 17 Kilometer nordwestlich von Tahiti und ist von dort in etwa einer halben Stunde mit der Fähre erreichbar – kaum eine Südseeinsel ist so unkompliziert zu erreichen und wirkt doch so entrückt. Steil aufragende, grün überwachsene Vulkangipfel rahmen zwei tief eingeschnittene Buchten, die Cook's Bay und die Opunohu Bay. Im Inselinnern wachsen Ananasfelder, während die Lagune in allen Blautönen schimmert. Moorea gilt als bodenständiger und ruhiger als Bora Bora und verbindet echtes Naturerlebnis mit dem Komfort schöner Resorts – eine Mischung, die sowohl Aktivferien als auch Flitterwochen gut bekommt.
Beste Reisezeit und Kombinationen
Die angenehmste Reisezeit ist die trockenere Jahreshälfte von Mai bis Oktober; zwischen November und April ist es wärmer, feuchter und regenreicher. Von Juli bis November ziehen Buckelwale durch die Gewässer Französisch-Polynesiens – Moorea zählt dann zu den besten Orten, um sie zu beobachten. In der Lagune sind Rochen und Riffhaie zu Hause, an Land locken der Aussichtspunkt Belvedere und Wanderungen durch das Opunohu-Tal.
Dank der kurzen Distanz beginnt eine Reise durch Französisch-Polynesien oft genau hier: erst ein, zwei Nächte auf Tahiti, dann Moorea, danach weiter nach Bora Bora oder auf ein Atoll der Tuamotus. Unsere Südsee-Spezialisten stellen das Inselhüpfen passend zu Ihren Wünschen zusammen.
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