Wie die Insel aufgebaut ist

Moorea ist vulkanischen Ursprungs: Im Innern stehen steile, dicht bewachsene Bergzüge, aussen liegt ein schmaler Küstenstreifen, dem ein Riff mit ruhiger Lagune vorgelagert ist. Eine Ringstrasse führt einmal um die Insel und verbindet die kleinen Ortschaften, Strände und Hotels. Der öffentliche Verkehr ist überschaubar – wer die Insel selbstständig erkunden möchte, mietet Auto oder Roller, sonst bewegt man sich vorwiegend im Umkreis der Unterkunft.

Was Sie vor Ort unternehmen

Das Wasserprogramm steht im Vordergrund: Schnorcheln in der flachen Lagune, Tauchen ausserhalb des Riffs, Bootsausflüge zu den vorgelagerten Riffinselchen (Motu), dazu Kajak oder Stand-up-Paddle direkt vom Strand. An Land führen Wanderwege ins grüne Inselinnere, wo restaurierte Marae – alte polynesische Kultstätten – erhalten geblieben sind. Geländefahrten ins Hinterland sowie Velo- und Rollertouren entlang der Küste ergeben ein Programm, das sich gut mit Ruhetagen mischen lässt.

Für wen Moorea passt – und für wen weniger

Die Insel eignet sich für Paare, die Landschaft und Ruhe suchen, für Familien, weil die geschützte Lagune vielerorts flach und wellenarm ist, und für aktive Reisende, die Wasser- und Bergprogramm verbinden möchten. Weniger passend ist Moorea, wenn Sie Nachtleben, Shopping oder ein dichtes Ausgehangebot ausserhalb der Hotels erwarten: Die Abende sind ruhig, und viele Gäste essen dort, wo sie auch wohnen.

Unterkünfte und Budget

Das Angebot reicht von familiengeführten Pensionen und kleinen Bungalowanlagen bis zu Resorts mit Überwasser-Bungalows. Französisch-Polynesien gehört insgesamt nicht zu den günstigen Reisezielen; wer aufs Budget achtet, kombiniert einfachere Unterkünfte mit einigen Tagen im gehobenen Resort statt durchgehend Spitzenkategorie zu buchen. Auch Verpflegung und Ausflüge sollten Sie im Reisebudget einplanen, da vieles importiert wird.

Anreise, Kombination und Praktisches

Die internationalen Flüge landen auf Tahiti; von dort geht es per Fähre oder Kurzflug weiter nach Moorea. Da die Anreise ab der Schweiz ohnehin über mehrere Etappen führt, verbinden viele Reisende Französisch-Polynesien mit einem Zwischenstopp in Nordamerika, Neuseeland oder Asien. Für einen kurzen Aufenthalt lohnt sich der Aufwand selten – planen Sie genügend Zeit ein und hängen Sie nach Möglichkeit eine weitere Insel an.

Gesprochen wird Französisch und Tahitianisch, bezahlt wird mit dem CFP-Franc. Das Klima ist ganzjährig tropisch warm, mit einer trockeneren und einer feuchteren Jahreshälfte; welche Monate sich wofür eignen und wann die Buckelwale vorbeiziehen, lesen Sie weiter unten. Welche Unterkünfte derzeit buchbar sind, sehen Sie in der Hotelübersicht auf dieser Seite – unsere Südsee-Spezialisten ordnen sie gerne für Sie ein.