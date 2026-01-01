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Huahine, Französisch Polynesien

Huahine Resorts im Überblick

Über eine Landzunge verbunden – Huahine Nui und Huahine Iti

Es ist nur die schmale Landzunge mit einer Brücke aus Stein, die die beiden Inseln verbindet: Huahine Iti und Huahinge Nui liegen abseits der Gesellschaftsinseln und gehören zu Französisch-Polynesien. Entdecken Sie die menschenleeren Buchten mit ihren herrlichen Sandstränden und erholen Sie sich auf Huahine Reisen im warmen Meer! Hier werden Zuckermelonen und Wassermelonen angebaut, Künstler lebten und wirkten hier und hielten das Südseeparadies fest. Unsere Spezialisten planen mit Ihnen Ihre massgeschneiderten Huahine Reisen!

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Preis auf Anfrage
Huahine
Das Hotel Le Mahana liegt im Herzen der Bucht von Avea an einem wunderschönen Sandstrand im Südwesten der Insel und...

Opfertempel und Monolithen

Mehr als "nur" Korallen

Huahine Iti und Huahine Nui sind fast komplett von einem Korallengürtel umschlossen. Sie bieten aber noch viel mehr: Am Ufer des Sees Fa'una Nui befindet sich der Marae-Komplex. Die Ruinen eines Dorfes zeugen von einst mächtigen Opfertempeln und zeigen immer noch die alten Monolithen. Hier wachsen Brotfruchtbäume, in deren Kronen herrlich bunte Paradiesvögel flattern! Malerische Dörfer, freundliche Einwohner und Regenwald zwischen Kaffee- und Taroplantagen sorgen für viel Abwechslung auf Ihren Huahine Reisen.

Französisch-Polynesien Honeymoon

Romantische Flitterwochen in den exklusiven Resorts Französisch-Polynesiens

Inselhüpfen Französisch-Polynesien

Auf den Spuren von Robinson

Tauchen in Französisch-Polynesien

Erleben Sie die bunte und aufregende Unterwasserwelt beim Tauchen

Reiseinformationen

Alle wichtigen und nützlichen Informationen über Französisch-Polynesien

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