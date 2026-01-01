Es ist nur die schmale Landzunge mit einer Brücke aus Stein, die die beiden Inseln verbindet: Huahine Iti und Huahinge Nui liegen abseits der Gesellschaftsinseln und gehören zu Französisch-Polynesien. Entdecken Sie die menschenleeren Buchten mit ihren herrlichen Sandstränden und erholen Sie sich auf Huahine Reisen im warmen Meer! Hier werden Zuckermelonen und Wassermelonen angebaut, Künstler lebten und wirkten hier und hielten das Südseeparadies fest. Unsere Spezialisten planen mit Ihnen Ihre massgeschneiderten Huahine Reisen!