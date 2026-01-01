Huahine Resorts im Überblick
Über eine Landzunge verbunden – Huahine Nui und Huahine Iti
Le Mahana
Preis auf Anfrage
Huahine
Das Hotel Le Mahana liegt im Herzen der Bucht von Avea an einem wunderschönen Sandstrand im Südwesten der Insel und...
Opfertempel und Monolithen
Mehr als "nur" Korallen
Huahine Iti und Huahine Nui sind fast komplett von einem Korallengürtel umschlossen. Sie bieten aber noch viel mehr: Am Ufer des Sees Fa'una Nui befindet sich der Marae-Komplex. Die Ruinen eines Dorfes zeugen von einst mächtigen Opfertempeln und zeigen immer noch die alten Monolithen. Hier wachsen Brotfruchtbäume, in deren Kronen herrlich bunte Paradiesvögel flattern! Malerische Dörfer, freundliche Einwohner und Regenwald zwischen Kaffee- und Taroplantagen sorgen für viel Abwechslung auf Ihren Huahine Reisen.
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