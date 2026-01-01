Conrad Bora Bora Nui
Bora Bora
Beschreibung
Lage
Das Conrad Bora Bora Nui liegt auf der kleinen vorgelagerten Insel Toopua, rund 20 Bootsminuten vom Flughafen Bora Bora entfernt.
Angebot
Zum Hotel gehören drei Restaurants, welche französische, chinesische und mediterrane Küche servieren sowie drei Bars, welche die Gäste den ganzen Tag über mit kühlen Getränken versorgen. Sportlichen Gästen stehen ein Fitnessraum, Kajaks, Stand-Up-Paddle Boards sowie Windsurf-Bretter zur Verfügung. Der Spa-Bereich des Hotels verspricht Entspannung pur. WLAN ist kostenlos verfügbar.
Zimmer
Die 114 Suiten und Villen überzeugen durch modernste Einrichtung. Das Hotel bietet nebst grosszügigen Zimmern auch schöne und grosse Badezimmer mit Dusche und Badewanne. Sämtliche Unterkunftskategorien sind zudem mit einem Kühlschrank, einer Nespresso-Kaffeemaschine, einem Fernseher und einem Safe ausgestattet und verfügen alle über eine eigene Terrasse.
Preis auf Anfrage
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