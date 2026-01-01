Beschreibung

Lage Das Conrad Bora Bora Nui liegt auf der kleinen vorgelagerten Insel Toopua, rund 20 Bootsminuten vom Flughafen Bora Bora entfernt.

Angebot Zum Hotel gehören drei Restaurants, welche französische, chinesische und mediterrane Küche servieren sowie drei Bars, welche die Gäste den ganzen Tag über mit kühlen Getränken versorgen. Sportlichen Gästen stehen ein Fitnessraum, Kajaks, Stand-Up-Paddle Boards sowie Windsurf-Bretter zur Verfügung. Der Spa-Bereich des Hotels verspricht Entspannung pur. WLAN ist kostenlos verfügbar.