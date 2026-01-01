Die Reise beginnt in Tahiti. Nach Rangiroa sind es dann noch rund 200 Kilometer. Das Atoll erstreckt sich auf über 80 Kilometer und ist somit auch das grösste in Französisch-Polynesien. Einzigartige Korallenriffe und unzählige Traumstrände warten auf Sie. Die beiden Hauptorte Avatoru und Tiputa sollten Sie sich bei Rangiroa Reisen keinesfalls entgehen lassen. Hier erleben Sie Ferien wie aus einem Bilderbuch! Erkundigen Sie sich bei unseren Spezialisten nach verfügbaren Ferienangeboten. Diese Ferien eignen sich nicht nur für unvergessliche Flitterwochen, auch Familien mit Kindern kommen auf ihre Kosten.