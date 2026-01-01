Rangiroa Reisen
Zahlreiche Korallenriffe im Tauchparadies
Kia Ora Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Rangiroa
Das exklusive Kia Ora Resort & Spa im Tuamotu-Archipel ist bestens für Taucher und Schnorchler geeignet.
Maitai Rangiroa
Preis auf Anfrage
Rangiroa
Das Hotel liegt an der Lagune zwischen Tiputa und Avatoru auf der Insel Rangiroa. Mit dem Bus dauert der Transfer...
Südsee pur
Entspannung und ein Wein aus Avatoru
Ferien an der „Blauen Lagune“ vermitteln Ihnen sofort das gewünschte Südsee-Feeling. Innerhalb der Lagune befindet sich in zweiter Pool, der Ihnen Möglichkeiten zum Schnorcheln bietet. Hier herrscht nahezu überall ein Postkarten-Idyll, überzeugen Sie sich selbst! Kontaktieren Sie unsere Ferienspezialisten und lassen Sie sich ein unverbindliches Angebot unterbreiten. Rangiroa Reisen werden Ihren ganz persönlichen Wünschen und Anforderungen an erholsame Ferien garantiert gerecht. Entfliehen Sie dem stressigen Alltag und gönnen Sie sich bei einem Glas Wein aus Avatoru eine kleine, aber wohlverdiente Auszeit.
Kataloge
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