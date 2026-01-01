Knecht Reisegruppe Gütesiegel
südsee Reisen Gütesiegel
südseereisen
Rangiroa, Französisch Polynesien

Rangiroa Reisen

Zahlreiche Korallenriffe im Tauchparadies

Die Reise beginnt in Tahiti. Nach Rangiroa sind es dann noch rund 200 Kilometer. Das Atoll erstreckt sich auf über 80 Kilometer und ist somit auch das grösste in Französisch-Polynesien. Einzigartige Korallenriffe und unzählige Traumstrände warten auf Sie. Die beiden Hauptorte Avatoru und Tiputa sollten Sie sich bei Rangiroa Reisen keinesfalls entgehen lassen. Hier erleben Sie Ferien wie aus einem Bilderbuch! Erkundigen Sie sich bei unseren Spezialisten nach verfügbaren Ferienangeboten. Diese Ferien eignen sich nicht nur für unvergessliche Flitterwochen, auch Familien mit Kindern kommen auf ihre Kosten.

Kia Ora Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Rangiroa
Das exklusive Kia Ora Resort & Spa im Tuamotu-Archipel ist bestens für Taucher und Schnorchler geeignet.
Maitai Rangiroa
Preis auf Anfrage
Rangiroa
Das Hotel liegt an der Lagune zwischen Tiputa und Avatoru auf der Insel Rangiroa. Mit dem Bus dauert der Transfer...

Südsee pur

Entspannung und ein Wein aus Avatoru

Ferien an der „Blauen Lagune“ vermitteln Ihnen sofort das gewünschte Südsee-Feeling. Innerhalb der Lagune befindet sich in zweiter Pool, der Ihnen Möglichkeiten zum Schnorcheln bietet. Hier herrscht nahezu überall ein Postkarten-Idyll, überzeugen Sie sich selbst! Kontaktieren Sie unsere Ferienspezialisten und lassen Sie sich ein unverbindliches Angebot unterbreiten. Rangiroa Reisen werden Ihren ganz persönlichen Wünschen und Anforderungen an erholsame Ferien garantiert gerecht. Entfliehen Sie dem stressigen Alltag und gönnen Sie sich bei einem Glas Wein aus Avatoru eine kleine, aber wohlverdiente Auszeit.

Französisch-Polynesien Honeymoon

Romantische Flitterwochen in den exklusiven Resorts Französisch-Polynesiens

Inselhüpfen Französisch-Polynesien

Auf den Spuren von Robinson

Tauchen in Französisch-Polynesien

Erleben Sie die bunte und aufregende Unterwasserwelt beim Tauchen

Reiseinformationen

Alle wichtigen und nützlichen Informationen über Französisch-Polynesien

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Südsee-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren