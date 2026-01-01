Rundreisen Peru
Ferien in Peru von Ihrem Spezialisten
Was eine Kurzrundreise in Peru abdeckt
Der klassische Kern des Landes liegt im Süden: Lima als internationales Drehkreuz, Cusco als einstige Hauptstadt der Inka, das Heilige Tal und Machu Picchu. Die Route folgt einer klaren Logik: Ankunft in Lima, Weiterflug nach Cusco, von dort auf Strasse oder Schiene ins Heilige Tal und mit dem Zug nach Aguas Calientes am Fuss von Machu Picchu. Genau deshalb funktioniert Peru auch in kompakter Form gut – die wichtigsten Etappen liegen auf einer durchgehenden Achse.
Typische Bausteine einer Kurzrundreise sind:
- Lima mit kolonialem Zentrum und Museen als Auftakt oder Abschluss
- Cusco mit den Inka-Stätten der Stadt und ihrer Umgebung
- das Heilige Tal mit Orten wie Ollantaytambo und Pisac
- Machu Picchu, erreichbar per Bahn
- optional der Titicacasee oder Arequipa mit dem Colca-Tal als Verlängerung
Höhe und Reisezeit einplanen
Cusco, das Heilige Tal und der Titicacasee liegen im Andenhochland auf beträchtlicher Höhe. Planen Sie zu Beginn bewusst ruhige Programmpunkte ein, damit sich der Körper an die Höhenlage gewöhnen kann; gut aufgebaute Rundreisen berücksichtigen das bereits in der Etappenfolge. Machu Picchu selbst liegt deutlich tiefer als Cusco, am Übergang der Anden zum Bergnebelwald.
Im Andenhochland gilt die Zeit von etwa Mai bis September als Trockenzeit mit meist stabilem Wetter und klarer Sicht; in den Monaten um den Jahreswechsel fällt deutlich mehr Regen. Besuchbar sind Cusco und Machu Picchu grundsätzlich das ganze Jahr. Das Amazonastiefland ist ganzjährig warm und feucht, die Küste um Lima wiederum zeigt sich in den Wintermonaten der Südhalbkugel häufig grau und neblig.
Für wen sich eine Kurzrundreise eignet
Kurzrundreisen passen zu Reisenden mit begrenzter Ferienzeit, die die Hauptorte Perus zuverlässig organisiert erleben möchten, ohne mehrere Wochen zu investieren. Sie eignen sich auch als erster Kontakt mit Südamerika: Reiseleitung, geplante Transfers und klare Etappen nehmen dem Einstieg die organisatorische Hürde. Wer lieber unabhängig unterwegs ist, wählt dieselbe Route als Privatrundreise mit eigenem Abreisedatum und individuellem Tempo – beide Varianten finden Sie in der Übersicht unten.
Kombinationen: Peru als Baustein
Eine Kurzrundreise lässt sich gut in eine grössere Reise einbetten. Naheliegend ist die Verlängerung ins peruanische Amazonasgebiet, etwa ab Puerto Maldonado. Über den Titicacasee, der an der Grenze zu Bolivien liegt, führt der Weg weiter nach La Paz und auf den bolivianischen Altiplano. Auch die Nazca-Region an der Südküste oder der Norden Perus mit den Stätten der Chachapoya lassen sich als eigene Bausteine anschliessen. Sagen Sie unseren Spezialisten, wie viel Zeit Sie zur Verfügung haben – daraus entsteht die passende Kombination.
Arequipa und der Colca Canyon
ab CHF 770.– / pro Person
ab/bis Arequipa
Highlights: Klosteranlage Santa Catalina, Colca Canyon, Rriesige Kondore beobachten
4 Tage / 3 Nächte
Geheimnisvoller Süden
ab CHF 1060.– / pro Person
ab/bis Lima
Highlights: Flug mit Sportmaschine , Bootsausflug auf Ballestas-Inseln , Museum mit archäologischen Schätzen
3 Tage / 2 Nächte
Kulturschätze des Nordens
Preis auf Anfrage
ab Trujillo bis Chiclayo
Highlights: Drachen-, Mond- und Sonnen-Pyramiden, Hafenstadt Chiclayo, Gräberfeldern von Pampa Grande
5 Tage / 4 Nächte
Lima - Nazca - Arequipa
ab CHF 1380.– / pro Person
ab Lima bis Arequipa
Highlights: Stadtrundfahrt in Lima, Ruinen von Pachacamac, Flug in einer Sportmaschiene
5 Tage / 4 Nächte
Machu Picchu für Geniesser
ab CHF 8600.– / pro Person
ab/bis Cuzco
Highlights: Interessanten Stadtrundgang durch Cuzco, Pisac-Markt, Festung von Ollantaytambo, Inka-Anlage von Moray,...
7 Tage / 6 Nächte
Privatreise Inka Trail
ab CHF 1470.– / pro Person
ab/bis Cuzco
Highlights: Archäologischen Komplex von Llactapata, Inka Trails, Machu Picchu
4 Tage / 3 Nächte
Privatreise Machu Picchu, Inka Hochkultur
ab CHF 2090.– / pro Person
ab/bis Cuzco
Highlights: Stadtrundfahrt in Cuzco, Inka-Ruinen von Ollantaytambo, Besichtigung von Machu Picchu
5 Tage / 4 Nächte
Privatreise Puno
ab CHF 620.– / pro Person
ab/bis Juliaca
Highlights: Grabtürmern von Sillustan, Schwimmenden Schilfinseln der Uros-Indianer, «Strickenden Männer»
3 Tage / 2 Nächte
Zubucherreise Inka Trail
ab CHF 1020.– / pro Person
ab/bis Cuzco
Highlights: Archäologischen Komplex von Llactapata, Inka Trails, Machu Picchu
4 Tage / 3 Nächte
Zubucherreise Machu Picchu, Inka Hochkultur
ab CHF 1440.– / pro Person
ab/bis Cuzco
Highlights: Stadtrundfahrt in Cuzco, Inka-Ruinen von Ollantaytambo, Besichtigung von Machu Picchu
5 Tage / 4 Nächte
Zubucherreise Puno
ab CHF 430.– / pro Person
ab/bis Juliaca
Highlights: Grabtürmern von Sillustani, Schwimmenden Schilfinseln der Uros-Indianer, «Strickenden Männer»
3 Tage / 2 Nächte
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