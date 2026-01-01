Zubucherreise Machu Picchu, Inka Hochkultur ab Cuzco

Der Traum eines jeden Kulturinteressenten ist die sagenumwobene Inkastadt Machu Picchu. Auch Cuzco wird Sie mit dem grossen kulturellen Programm in ihren Bann ziehen. Die Fahrt zur weltbekannten Inka-Ruinenstadt Machu Picchu gehört zu den Höhepunkten jeder Peru-Reise und bleibt den Besuchern ein unvergessliches Erlebnis. Ungewöhnlich ist schon die Anreise zur «Stadt in den Wolken». Lassen Sie sich faszinieren von der gewaltigen Veränderung der Vegetation.



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