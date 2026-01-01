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Zubucherreise Machu Picchu, Inka Hochkultur ab Cuzco

Der Traum eines jeden Kulturinteressenten ist die sagenumwobene Inkastadt Machu Picchu. Auch Cuzco wird Sie mit dem grossen kulturellen Programm in ihren Bann ziehen. Die Fahrt zur weltbekannten Inka-Ruinenstadt Machu Picchu gehört zu den Höhepunkten jeder Peru-Reise und bleibt den Besuchern ein unvergessliches Erlebnis. Ungewöhnlich ist schon die Anreise zur «Stadt in den Wolken». Lassen Sie sich faszinieren von der gewaltigen Veränderung der Vegetation.

Reisedaten
Täglich
Zubucherreise Machu Picchu, Inka Hochkultur ab Cuzco
ab CHF 1440.– / pro Person
ab/bis Cuzco
Highlights:
- Stadtrundfahrt in Cuzco
- Inka-Ruinen von Ollantaytambo
- Besichtigung von Machu Picchu
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Cuzco

Individuelle Ankunft in Cuzco und Transfer zum Hotel. Am Nachmittag unternehmen Sie eine Stadtrundfahrt und besichtigen die nahegelegenen Inka Ruinen Sacsayhuaman.

2. Tag Cuzco - Pisac Markt - Urubamba

Tagesausflug zum Markt von Pisac und den Inka-Ruinen von Ollantaytambo.

3. Tag Urubamba - Machu Picchu

Nach einer ca. 2-stündigen Bahnfahrt erreichen Sie Machu Picchu. Eine ausführliche Besichtigung der Ruinen bietet Einblick in das Leben der Inka-Kultur.

4. Tag Machu Picchu - Cuzco

Der Vormittag steht Ihnen für eine individuelle Besichtigung von Machu Picchu zur Verfügung (fakultativ). Frühaufsteher können das grossartige Monument vor dem grossen Ansturm der Tagestouristen geniessen. Nachmittags Rückfahrt mit der Bahn nach Cuzco.

5. Tag Cuzco

Transfer zum Flughafen von Cuzco.

Zubucherreise 5 Tage ab/bis Cuzco
Im Preis inbegriffen
  • Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
  • Englisch sprechende Reiseleitung
  • Übernachtungen in der gewählten Hotelkategorie
  • Täglich Frühstück, 2 Mittagessen
Nicht im Preis inbegriffen
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten
  • Trinkgelder
Hinweise
  • Zuschlag Privattour mit Deutsch sprechende Reiseleitung

Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 1440.– / pro Person

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