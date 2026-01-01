Arequipa und der Colca Canyon ab Arequipa
Arequipa und der Colca Canyon ab Arequipa
ab CHF 770.– / pro Person
ab/bis Arequipa
Highlights:
- Klosteranlage Santa Catalina
- Colca Canyon
- Rriesige Kondore beobachten
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Arequipa
Individuelle Anreise nach Arequipa. Transfer zum Hotel. Am Nachmittag Stadtrundfahrt durch Arequipa und Besuch der Klosteranlage Santa Catalina mit ihren malerischen Gassen, Plätzen und Innenhöfen. Arequipa wird vom 5822 m hohen Vulkan Misti überragt.
2. Tag Arequipa - Colca Canyon
Aufbruch zum 1200 m tiefen Colca Canyon. Sie fahren entlang der Schotterpiste hinunter in den Canyon. Der Colca Canyon gehört zu den tiefsten Schluchten der Welt. Typisch für den Canyon sind die am oberen Rand angelegten Terrassenfelder, welche noch heute bewirtschaftet werden.
3. Tag Colca Canyon - Arequipa
Am frühen Morgen können Sie den eleganten Flug der riesigen Kondore beobachten. Erleben Sie, wie sich dieser mächtige Vogel in die Lüfte erhebt, um den ersten Sonnenstrahlen entgegenzufliegen. Gegen Mittag Rückfahrt nach Arequipa.
4. Tag Arequipa
Heute werden Sie in Ihrem Hotel abgeholt und für Ihre individuelle Weiterreise zum Flughafen gefahren.
Kurztour 4 Tage ab/bis Arequipa
- Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
- Englisch sprechende Reiseleitung
- Übernachtungen in der gewählten Hotelkategorie
- Täglich Frühstück, 2 Mittagessen
- Nicht erwähnte Mahlzeiten
- Trinkgelder für Fahrer und Reiseleiter
- Zuschlag für Deutsch sprechende Reiseleitung
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 770.– / pro Person