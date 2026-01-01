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Arequipa und der Colca Canyon ab Arequipa

Entdecken Sie die «Weisse Stadt» mit Ihren schönen Kolonialbauten und einen der tiefsten Canyons der Welt, welcher von eindrücklichen Inka-Terrassen umgeben ist. Die «Weisse Stadt» ist umgeben von fruchtbaren Feldern und drei Vulkanen. Als Ausgangspunkt zur Colca-Schlucht ist Arequipa ein äusserst lohnenswertes Reiseziel.

Reisedaten
Täglich
Arequipa und der Colca Canyon ab Arequipa
ab CHF 770.– / pro Person
ab/bis Arequipa
Highlights:
- Klosteranlage Santa Catalina
- Colca Canyon
- Rriesige Kondore beobachten
Icon calendar 4 Tage / 3 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Arequipa

Individuelle Anreise nach Arequipa. Transfer zum Hotel. Am Nachmittag Stadtrundfahrt durch Arequipa und Besuch der Klosteranlage Santa Catalina mit ihren malerischen Gassen, Plätzen und Innenhöfen. Arequipa wird vom 5822 m hohen Vulkan Misti überragt.

2. Tag Arequipa - Colca Canyon

Aufbruch zum 1200 m tiefen Colca Canyon. Sie fahren entlang der Schotterpiste hinunter in den Canyon. Der Colca Canyon gehört zu den tiefsten Schluchten der Welt. Typisch für den Canyon sind die am oberen Rand angelegten Terrassenfelder, welche noch heute bewirtschaftet werden.

3. Tag Colca Canyon - Arequipa

Am frühen Morgen können Sie den eleganten Flug der riesigen Kondore beobachten. Erleben Sie, wie sich dieser mächtige Vogel in die Lüfte erhebt, um den ersten Sonnenstrahlen entgegenzufliegen. Gegen Mittag Rückfahrt nach Arequipa.

4. Tag Arequipa

Heute werden Sie in Ihrem Hotel abgeholt und für Ihre individuelle Weiterreise zum Flughafen gefahren.

Kurztour 4 Tage ab/bis Arequipa
Im Preis inbegriffen
  • Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
  • Englisch sprechende Reiseleitung
  • Übernachtungen in der gewählten Hotelkategorie
  • Täglich Frühstück, 2 Mittagessen
Nicht im Preis inbegriffen
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten
  • Trinkgelder für Fahrer und Reiseleiter
Hinweise
  • Zuschlag für Deutsch sprechende Reiseleitung

Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 770.– / pro Person

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