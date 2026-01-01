Arequipa und der Colca Canyon ab Arequipa

1 . Tag Arequipa Individuelle Anreise nach Arequipa. Transfer zum Hotel. Am Nachmittag Stadtrundfahrt durch Arequipa und Besuch der Klosteranlage Santa Catalina mit ihren malerischen Gassen, Plätzen und Innenhöfen. Arequipa wird vom 5822 m hohen Vulkan Misti überragt.

2 . Tag Arequipa - Colca Canyon Aufbruch zum 1200 m tiefen Colca Canyon. Sie fahren entlang der Schotterpiste hinunter in den Canyon. Der Colca Canyon gehört zu den tiefsten Schluchten der Welt. Typisch für den Canyon sind die am oberen Rand angelegten Terrassenfelder, welche noch heute bewirtschaftet werden.

3 . Tag Colca Canyon - Arequipa Am frühen Morgen können Sie den eleganten Flug der riesigen Kondore beobachten. Erleben Sie, wie sich dieser mächtige Vogel in die Lüfte erhebt, um den ersten Sonnenstrahlen entgegenzufliegen. Gegen Mittag Rückfahrt nach Arequipa.

4 . Tag Arequipa Heute werden Sie in Ihrem Hotel abgeholt und für Ihre individuelle Weiterreise zum Flughafen gefahren.