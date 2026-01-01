Lima - Nazca - Arequipa ab Lima
Lima - Nazca - Arequipa ab Lima
ab CHF 1380.– / pro Person
ab Lima bis Arequipa
Highlights:
- Stadtrundfahrt in Lima
- Ruinen von Pachacamac
- Flug in einer Sportmaschiene
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Lima
Individuelle Anreise nach Lima und Transfer zum Hotel. Danach unternehmen Sie eine Stadtrundfahrt und besichtigen unter anderem die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt Lima.
2. Tag Lima - Paracas
Morgens werden Sie im Hotel abgeholt und zur Busstation gefahren. Von dort geht es mit dem öffentlichen Bus nach Paracas, wo Sie erwartet und zu Ihrer Unterkunft gebracht werden.
3. Tag Paracas - Nazca
Besuch der Ballestas Inseln per Boot und Stadtrundgang in Ica. Danach fahren
4. Tag Nazca - Arequipa
Morgens fliegen Sie über die geheimnisvollen Nazca-Linien, die nur aus der Luft im Ganzen zu bestaunen sind. Nach dem Flug fahren Sie zur Busstation und weiter.
5. Tag Arequipa
Sie werden im Hotel abgeholt und für Ihre Weiterreise zum Flughafen gefahren.
Zubucherreise 5 Tage ab Lima bis Arequipa
- Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
- Englisch sprechende Reiseleitung
- Übernachtungen in der gewählten Hotelkategorie
- Täglich Frühstück
- Nicht erwähnte Mahlzeiten
- Trinkgelder für Fahrer und Reiseleiter
- Zuschlag für Deutsch sprechende Reiseleitung
- Privattour mit deutschsprechender Reiseleitung gegen Zuschlag
Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 1380.– / pro Person