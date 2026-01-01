Lima - Nazca - Arequipa ab Lima

1 . Tag Lima Individuelle Anreise nach Lima und Transfer zum Hotel. Danach unternehmen Sie eine Stadtrundfahrt und besichtigen unter anderem die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt Lima.

2 . Tag Lima - Paracas Morgens werden Sie im Hotel abgeholt und zur Busstation gefahren. Von dort geht es mit dem öffentlichen Bus nach Paracas, wo Sie erwartet und zu Ihrer Unterkunft gebracht werden.

3 . Tag Paracas - Nazca Besuch der Ballestas Inseln per Boot und Stadtrundgang in Ica. Danach fahren

4 . Tag Nazca - Arequipa Morgens fliegen Sie über die geheimnisvollen Nazca-Linien, die nur aus der Luft im Ganzen zu bestaunen sind. Nach dem Flug fahren Sie zur Busstation und weiter.

5 . Tag Arequipa Sie werden im Hotel abgeholt und für Ihre Weiterreise zum Flughafen gefahren.