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Lima - Nazca - Arequipa ab Lima

Auf dem Landweg von Lima nach Arequipa besuchen Sie die Ballestas Inseln und bestaunen die mysteriösen Nazca Linien aus der Luft. Auf dieser Kurztour erleben Sie die Hafenstadt Lima und fahren durch die trockene Wüstenlandschaft nach Nazca. Dort überfliegen Sie die Nazca Linien und fahren dann weiter bis nach Arequipa.

Reisedaten
Täglich
Lima - Nazca - Arequipa ab Lima
ab CHF 1380.– / pro Person
ab Lima bis Arequipa
Highlights:
- Stadtrundfahrt in Lima
- Ruinen von Pachacamac
- Flug in einer Sportmaschiene
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Lima

Individuelle Anreise nach Lima und Transfer zum Hotel. Danach unternehmen Sie eine Stadtrundfahrt und besichtigen unter anderem die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt Lima.

2. Tag Lima - Paracas

Morgens werden Sie im Hotel abgeholt und zur Busstation gefahren. Von dort geht es mit dem öffentlichen Bus nach Paracas, wo Sie erwartet und zu Ihrer Unterkunft gebracht werden.

3. Tag Paracas - Nazca

Besuch der Ballestas Inseln per Boot und Stadtrundgang in Ica. Danach fahren

4. Tag Nazca - Arequipa

Morgens fliegen Sie über die geheimnisvollen Nazca-Linien, die nur aus der Luft im Ganzen zu bestaunen sind. Nach dem Flug fahren Sie zur Busstation und weiter.

5. Tag Arequipa

Sie werden im Hotel abgeholt und für Ihre Weiterreise zum Flughafen gefahren.

Zubucherreise 5 Tage ab Lima bis Arequipa
Im Preis inbegriffen
  • Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
  • Englisch sprechende Reiseleitung
  • Übernachtungen in der gewählten Hotelkategorie
  • Täglich Frühstück
Nicht im Preis inbegriffen
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten
  • Trinkgelder für Fahrer und Reiseleiter
Hinweise
  • Zuschlag für Deutsch sprechende Reiseleitung
  • Privattour mit deutschsprechender Reiseleitung gegen Zuschlag

Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 1380.– / pro Person

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