Privatreise Machu Picchu, Inka Hochkultur ab Cuzco
Privatreise Machu Picchu, Inka Hochkultur ab Cuzco
ab CHF 2090.– / pro Person
ab/bis Cuzco
Highlights:
- Stadtrundfahrt in Cuzco
- Inka-Ruinen von Ollantaytambo
- Besichtigung von Machu Picchu
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Cuzco
Individuelle Ankunft in Cuzco und Transfer zum Hotel. Am Nachmittag unternehmen Sie eine Stadtrundfahrt und besichtigen die nahegelegenen Inka Ruinen Sacsayhuaman.
2. Tag Cuzco - Pisac Markt - Urubamba
Tagesausflug zum Markt von Pisac und den Inka-Ruinen von Ollantaytambo.
3. Tag Urubamba - Machu Picchu
Nach einer ca. 2-stündigen Bahnfahrt erreichen Sie Machu Picchu. Eine ausführliche Besichtigung der Ruinen bietet Einblick in das Leben der Inka-Kultur.
4. Tag Machu Picchu - Cuzco
Der Vormittag steht Ihnen für eine individuelle Besichtigung von Machu Picchu zur Verfügung (fakultativ). Frühaufsteher können das grossartige Monument vor dem grossen Ansturm der Tagestouristen geniessen. Nachmittags Rückfahrt mit der Bahn nach Cuzco.
5. Tag Cuzco
Transfer zum Flughafen von Cuzco.
Privatreise 5 Tage ab/bis Cuzco
- Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
- Englisch sprechende Reiseleitung
- Übernachtungen in der gewählten Hotelkategorie
- Täglich Frühstück, 2 Mittagessen
- Nicht erwähnte Mahlzeiten
- Trinkgelder
Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 2090.– / pro Person