Machu Picchu für Geniesser ab Cuzco

1 . Tag Ankunft Cuzco Individuelle Anreise nach Cuzco. Am Flughafen werden Sie empfangen und zu Ihrem Hotel Palacio Nazarenas gebracht. Das historische Gebäude wurde liebevoll restauriert und zu einem der besten Hotels der Stadt umgebaut. Geniessen Sie die vielen Annehmlichkeiten, welche das Hotel zu bieten hat oder schlendern Sie bereits das erste Mal durch die Strassen von Cuzco.

2 . Tag Cuzco Sie lernen die ehemalige Hauptstadt der Inkas auf einem interessanten Stadtrundgang kennen. Lassen Sie sich beeindrucken von der Bauweise und den kulturellen Schätzen dieser schönen Stadt. Zudem besuchen Sie die Inkaruinen von Sacsayhúaman am Stadtrand von Cuzco. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Besuchen Sie einen der Märkte oder gehen Sie am Abend peruanisch essen.

3 . Tag Cuzco - Urubamba Sie verlassen Cuzco in Richtung Norden, wo Sie den bekannten Pisac-Markt besuchen. Die Farben der lokalen Textilien sind ein perfektes Fotosujet. Weiter geht die Reise durch das schöne, immergrüne Urubamba- Tal zu verschiedenen Ruinen und zur beeindruckenden Festung von Ollantaytambo. Übernachtung im luxuriösen Hotel Rio Sagrado.

4 . Tag Maras y Moray Heute besuchen Sie die peruanische Gemeinde der Maras. In ca. 1500 terrassenartig angelegten Salzpfannen wird dort seit der Inkazeit Salz durch die sukzessive Verdunstung gewonnen und dann in mühsamer Handarbeit «geerntet» und zu Fuss oder mit Alpakas über schmale Wege zu Tal gebracht. Später geht es zur Inka-Anlage von Moray, wo bis vor 50 Jahren auf dem Gelände Kartoffeln und Gerste angebaut wurden. Geniessen Sie einen erlebnisreichen Tag in dieser schönen Umgebung. Übernachtung im Hotel Rio Sagrado.

5 . Tag Urubamba - Machu Picchu Sie werden vom Hotel zur Bahnhaltestelle von Ollantaytambo gebracht und fahren mit dem Luxuszug Hiram Bingham nach Aguas Calientes. Nach einer ca. 2 stündigen Fahrt erreichen Sie das Städtchen, wo Sie bereits für Ihr Machu Picchu Abenteuer erwartet werden. Auf einer Führung erfahren Sie viel Wissenswertes über die Kultur der Inkas und werden in die Geheimnisse der Inkastadt eingeführt. Sie übernachten in der Sanctuary Lodge, welche vor allem wegen ihrer einzigartigen Lage direkt neben den Ruinen einmalig ist. Auch der Service dieses Belmond Hotels wird Sie nicht enttäuschen.

6 . Tag Machu Picchu - Cuzco Am Morgen haben Sie die Möglichkeit, die Ruinenanlage während des Sonnenaufgangs zu geniessen. Erleben Sie die ersten Sonnenstrahlen vor dem grossen Touristenansturm. Bezwingen Sie heute den steilen Weg auf den Huayna Picchu. Für Personen ohne Höhenangst bietet dieser eine komplett andere Aussicht über die Ruinen. Am Nachmittag fahren Sie mit dem Luxuszug Hiram Bingham zurück nach Cuzco, wo Sie wiederum erwartet und zu Ihrem Hotel Nazarenas gebracht werden. Geniessen Sie den letzten Abend in dieser schönen Stadt.

7 . Tag Abreise Cuzco Rechtzeitig werden Sie in Ihrem Hotel abgeholt und für Ihre individuelle Weiterreise zum Flughafen von Cuzco gebracht.