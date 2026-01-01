Kulturschätze des Nordens ab Trujillo
Kulturschätze des Nordens ab Trujillo
Preis auf Anfrage
ab Trujillo bis Chiclayo
Highlights:
- Drachen-, Mond- und Sonnen-Pyramiden
- Hafenstadt Chiclayo
- Gräberfeldern von Pampa Grande
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Trujillo
Individuelle Ankunft in Trujillo. Transfer zum Hotel und Rest des Tages zur freien Verfügung.
2. Tag Trujillo - Chan Chan (F, M)
Am Morgen besuchen Sie die aus Lehmziegeln erbaute Stadt Chan Chan. Nachmittags Weiterfahrt zu den imposanten Drachen-, Mond- und Sonnen-Pyramiden. Ein Ausflug zum Fischerdorf Huanchaco mit seinen traditionellen Binsenbooten rundet den Tag ab.
3. Tag Trujillo - Chiclayo (F)
Vormittags steht eine Stadtrundfahrt durch Trujillo auf dem Programm. Am Nachmittag Fahrt auf der Panamericana-Strasse Richtung Norden zur Hafenstadt Chiclayo und Transfer zum Hotel.
4. Tag Chiclayo - Tucumé (F, M)
Nach dem Besuch des berühmten Tumbas Reales Museums besichtigen Sie die gewaltigen Adobe-Pyramiden von Tucumé. Nachmittags Fahrt zu den Gräberfeldern von Pampa Grande und zur Grabstätte des Moche-Fürsten Lord Sipan. Am Abend Rückfahrt ins Hotel.
5. Tag Chiclayo (F)
Mit dem Transfer zum Flughafen endet Ihre Nordperu-Reise. Individuelle Weiterreise.
Privattour 5 Tage ab Trujillo bis Chiclayo
- Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
- Englischsprechende Reiseleitung
- Übernachtungen in der gewählten Hotelkategorie
- Täglich Frühstück, 2 Mittagessen
- Nicht erwähnte Mahlzeiten
- Trinkgelder
- Sonderkonditionen an Feiertagen und speziellen Anlässen
- Ausserordentliche Annullationsbedingungen
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage