Kulturschätze des Nordens ab Trujillo

1 . Tag Trujillo Individuelle Ankunft in Trujillo. Transfer zum Hotel und Rest des Tages zur freien Verfügung.

2 . Tag Trujillo - Chan Chan (F, M) Am Morgen besuchen Sie die aus Lehmziegeln erbaute Stadt Chan Chan. Nachmittags Weiterfahrt zu den imposanten Drachen-, Mond- und Sonnen-Pyramiden. Ein Ausflug zum Fischerdorf Huanchaco mit seinen traditionellen Binsenbooten rundet den Tag ab.

3 . Tag Trujillo - Chiclayo (F) Vormittags steht eine Stadtrundfahrt durch Trujillo auf dem Programm. Am Nachmittag Fahrt auf der Panamericana-Strasse Richtung Norden zur Hafenstadt Chiclayo und Transfer zum Hotel.

4 . Tag Chiclayo - Tucumé (F, M) Nach dem Besuch des berühmten Tumbas Reales Museums besichtigen Sie die gewaltigen Adobe-Pyramiden von Tucumé. Nachmittags Fahrt zu den Gräberfeldern von Pampa Grande und zur Grabstätte des Moche-Fürsten Lord Sipan. Am Abend Rückfahrt ins Hotel.

5 . Tag Chiclayo (F) Mit dem Transfer zum Flughafen endet Ihre Nordperu-Reise. Individuelle Weiterreise.