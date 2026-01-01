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Kulturschätze des Nordens ab Trujillo

Entdecken Sie den unbekannten Norden mit seinen Kulturschätzen und einzigartigen Wüstengebieten. Im wüstenartigen Norden machen Sie sich auf die Spuren vergangener Zeiten. Eindrucksvolle Lehmpyramiden, Herrschergräber und Kolonialstädte wie Trujillo zeugen von einer aufregenden Geschichte.

Reisedaten
Täglich ausser Freitag
Kulturschätze des Nordens ab Trujillo
Preis auf Anfrage
ab Trujillo bis Chiclayo
Highlights:
- Drachen-, Mond- und Sonnen-Pyramiden
- Hafenstadt Chiclayo
- Gräberfeldern von Pampa Grande
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Trujillo

Individuelle Ankunft in Trujillo. Transfer zum Hotel und Rest des Tages zur freien Verfügung.

2. Tag Trujillo - Chan Chan (F, M)

Am Morgen besuchen Sie die aus Lehmziegeln erbaute Stadt Chan Chan. Nachmittags Weiterfahrt zu den imposanten Drachen-, Mond- und Sonnen-Pyramiden. Ein Ausflug zum Fischerdorf Huanchaco mit seinen traditionellen Binsenbooten rundet den Tag ab.

3. Tag Trujillo - Chiclayo (F)

Vormittags steht eine Stadtrundfahrt durch Trujillo auf dem Programm. Am Nachmittag Fahrt auf der Panamericana-Strasse Richtung Norden zur Hafenstadt Chiclayo und Transfer zum Hotel.

4. Tag Chiclayo - Tucumé (F, M)

Nach dem Besuch des berühmten Tumbas Reales Museums besichtigen Sie die gewaltigen Adobe-Pyramiden von Tucumé. Nachmittags Fahrt zu den Gräberfeldern von Pampa Grande und zur Grabstätte des Moche-Fürsten Lord Sipan. Am Abend Rückfahrt ins Hotel.

5. Tag Chiclayo (F)

Mit dem Transfer zum Flughafen endet Ihre Nordperu-Reise. Individuelle Weiterreise.

Privattour 5 Tage ab Trujillo bis Chiclayo
Im Preis inbegriffen
  • Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
  • Englischsprechende Reiseleitung
  • Übernachtungen in der gewählten Hotelkategorie
  • Täglich Frühstück, 2 Mittagessen
Nicht im Preis inbegriffen
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten
  • Trinkgelder
Hinweise
  • Sonderkonditionen an Feiertagen und speziellen Anlässen
  • Ausserordentliche Annullationsbedingungen

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

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