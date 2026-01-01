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Rio de Janeiro, Brasilien

Peru Rundreisen

Ferien in den faszinierendsten Ländern Südamerikas

Länderübergreifende Peru Rundreisen sind genau das Richtige, wenn Sie während Ihres Aufenthaltes in Peru auch die Nachbarländer kennenlernen möchten. Egal, ob Bolivien, Brasilien oder Argentinien, viele der an Peru grenzenden Staaten haben nämlich so einiges zu bieten! Kombinieren Sie die sehenswertesten und interessantesten Orte Südamerikas und entdecken Sie ausser den Highlights, die Sie auf einer Rundreise durch Peru erwarten, auch viele weitere Attraktionen in den Nachbarstaaten. Wenn Sie eines der schönsten Länder des Kontinents und zusätzlich dessen Nachbarn entdecken möchten, kontaktieren Sie gerne unsere Spezialisten für Peru Reisen.

Icon map20 Tage
Aromas de Sudamerica
ab CHF 6550.– / pro Person
ab Lima bis Rio de Janeiro
Highlights: Limas schönste Plazas & Paläste, Cuzco die höchste Stadt des Inkareichs, Gigantische Wasserfälle Iguaçu
Icon calendar20 Tage / 19 Nächte
Icon map14 Tage
El Gran Andes
ab CHF 4989.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Stadtbesichtigung in Lima, Vulkan Misti, Inka-Ruinen, Titicacasee
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Icon map17 Tage
Privatreise Imperio Inca
ab CHF 9580.– / pro Person
ab Lima bis Santiago de Chile
Highlights: Traditionellen Markt, Inka-Kultur, Im Tragflügelboot zur Mondinsel, Sonnenjungfrauentempel Iñak Uyu
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map17 Tage
Privatreise Paseo Divino
ab CHF 7755.– / pro Person
ab Lima bis Guayaquil
Highlights: Stadtrundfahrt in Lima, Machu Picchu, Inka-Ruinen von Sacsayhúaman, Zahlreiche Wassefälle
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map9 Tage
Privatreise Peru - Bolivien
Preis auf Anfrage
ab Cuzco bis La Paz
Highlights: Inkaruinen von Sacsayhuamán, Urubamba Tal, Einzigartige Altiplano-Ebenen, Schiffsbauer Limachi
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map6 Tage
Uyuni Salzsee Tour im Camper
ab CHF 5410.– / pro Person
ab Puno bis San Pedro de Atacama
Highlights: Besuch der Sonneninsel per Tragflügelboot, Eindrückliche Exkursion in ein Sternenobservatorium, Uyuni...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map17 Tage
Zubucherreise Imperio Inca
ab CHF 7530.– / pro Person
ab Lima bis Santiago de Chile
Highlights: Traditionellen Markt, Inka-Kultur, Im Tragflügelboot zur Mondinsel, Sonnenjungfrauentempel Iñak Uyu
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map17 Tage
Zubucherreise Paseo Divino
ab CHF 6535.– / pro Person
ab Lima bis Guayaquil
Highlights: Stadtrundfahrt in Lima, Machu Picchu, Inka-Ruinen von Sacsayhúaman, Zahlreiche Wassefälle
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map9 Tage
Zubucherreise Peru - Bolivien
Preis auf Anfrage
ab Cuzco bis La Paz
Highlights: Inkaruinen von Sacsayhuamán, Aguas Calientes, Einzigartige Altiplano-Ebenen, Mondinsel und Sonneninsel
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte

Amazonas

Ein einzigartiges Naturerlebnis wartet auf Sie – der beeindruckende Amazonas in Peru

Inkastädte

Bestaunen Sie die aufregende Inka Hochkultur

Luxushotels in Peru

Lassen Sie sich bei Ihren Ferien in Peru von sämtlichen Annehmlichkeiten einer Luxusunterkunft verwöhnen

Titikakasee

Die Schönheit des Titikakasee wird Sie begeistern

Trekkings

Wandern Sie auf den Pfaden der Inkas und erleben Sie die Landschaft Perus hautnah

Reiseinformationen

Hier finden Sie alles, was Sie für eine reibungslose Reisevorbereitung für Peru benötigen

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