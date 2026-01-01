Peru Rundreisen
Ferien in den faszinierendsten Ländern Südamerikas
Aromas de Sudamerica
ab CHF 6550.– / pro Person
ab Lima bis Rio de Janeiro
Highlights: Limas schönste Plazas & Paläste, Cuzco die höchste Stadt des Inkareichs, Gigantische Wasserfälle Iguaçu
20 Tage / 19 Nächte
El Gran Andes
ab CHF 4989.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Stadtbesichtigung in Lima, Vulkan Misti, Inka-Ruinen, Titicacasee
14 Tage / 13 Nächte
Privatreise Imperio Inca
ab CHF 9580.– / pro Person
ab Lima bis Santiago de Chile
Highlights: Traditionellen Markt, Inka-Kultur, Im Tragflügelboot zur Mondinsel, Sonnenjungfrauentempel Iñak Uyu
17 Tage / 16 Nächte
Privatreise Paseo Divino
ab CHF 7755.– / pro Person
ab Lima bis Guayaquil
Highlights: Stadtrundfahrt in Lima, Machu Picchu, Inka-Ruinen von Sacsayhúaman, Zahlreiche Wassefälle
17 Tage / 16 Nächte
Privatreise Peru - Bolivien
Preis auf Anfrage
ab Cuzco bis La Paz
Highlights: Inkaruinen von Sacsayhuamán, Urubamba Tal, Einzigartige Altiplano-Ebenen, Schiffsbauer Limachi
9 Tage / 8 Nächte
Uyuni Salzsee Tour im Camper
ab CHF 5410.– / pro Person
ab Puno bis San Pedro de Atacama
Highlights: Besuch der Sonneninsel per Tragflügelboot, Eindrückliche Exkursion in ein Sternenobservatorium, Uyuni...
6 Tage / 5 Nächte
Zubucherreise Imperio Inca
ab CHF 7530.– / pro Person
ab Lima bis Santiago de Chile
Highlights: Traditionellen Markt, Inka-Kultur, Im Tragflügelboot zur Mondinsel, Sonnenjungfrauentempel Iñak Uyu
17 Tage / 16 Nächte
Zubucherreise Paseo Divino
ab CHF 6535.– / pro Person
ab Lima bis Guayaquil
Highlights: Stadtrundfahrt in Lima, Machu Picchu, Inka-Ruinen von Sacsayhúaman, Zahlreiche Wassefälle
17 Tage / 16 Nächte
Zubucherreise Peru - Bolivien
Preis auf Anfrage
ab Cuzco bis La Paz
Highlights: Inkaruinen von Sacsayhuamán, Aguas Calientes, Einzigartige Altiplano-Ebenen, Mondinsel und Sonneninsel
9 Tage / 8 Nächte
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