Zubucherreise Puno ab Juliaca
Zubucherreise Puno ab Juliaca
ab CHF 430.– / pro Person
ab/bis Juliaca
Highlights:
- Grabtürmern von Sillustani
- Schwimmenden Schilfinseln der Uros-Indianer
- «Strickenden Männer»
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Puno
Sie werden am Flughafen von Juliaca erwartet und zu Ihrer Unterkunft gefahren. Der restliche Tag steht Ihnen zur freien Verfügung.
2. Tag Schwimmende Inseln & Taquile
Heute besuchen Sie die schwimmenden Schilfinseln der Uros-Indianer. Ursprünglich begannen die Uros, schwimmende Inseln aus kreuzweise aufgebrachten Lagen aus Totora-Schilf zu bauen, um sich vor kriegerischen Angriffen zu schützen oder zu verbergen. Die Uros sind sehr stolz auf ihre traditionelle Lebensweise und lehnen es strikt ab, auf das Festland überzusiedeln. Danach fahren Sie weiter zur Insel von Taquile, welche bekannt für ihre «Strickenden Männer» ist. Auf einer kurzen Wanderung haben Sie die Gelegenheit, die Insel zu erkunden, bevor es mit dem Boot zurück nach Puno geht.
3. Tag Puno
Heute werden Sie im Hotel abgeholt und für Ihre Weiterreise zurück zum Flughafen von Juliaca gefahren. Unterwegs besuchen Sie die Grabtürme von Sillustani.
Kurztour 3 Tage ab/bis Juliaca
- Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
- Englisch sprechende Reiseleitung
- Übernachtungen in der gewählten Hotelkategorie
- Täglich Frühstück, 1 Mittagessen
- Nicht erwähnte Mahlzeiten
- Trinkgelder für Fahrer und Reiseleiter
- Zuschlag für Deutsch sprechende Reiseleitung
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 430.– / pro Person