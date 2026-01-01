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Geheimnisvoller Süden ab Lima

Im Süden des Landes liegen nicht nur die weltbekannten Nazca-Linien sondern mit den Ballestas-Inseln auch ein Naturparadies dieser Region.

Herausragende Sehenswürdigkeiten wie die Halbinsel Paracas, die Ballestas-Inseln, welche Seelöwen, Kormoranen, Pelikanen und Flamingos einen idealen Lebensraum bieten und natürlich die geheimnisvollen Wüstenzeichen von Nazca zeigen neben der herben Schönheit der Wüstenlandschaft genügend Argumente für eine Fahrt in den Süden.

Reisedaten
Täglich
Geheimnisvoller Süden ab Lima
ab CHF 1060.– / pro Person
ab/bis Lima
Highlights:
- Flug mit Sportmaschine
- Bootsausflug auf Ballestas-Inseln
- Museum mit archäologischen Schätzen
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Lima – Nazca Linien – Paracas

Vormittags werden Sie im Hotel abgeholt und begeben sich auf den Weg nach Paracas. Am Nachmittag erreichen Sie den Flughafen von Pisco. In einer kleinen Sportmaschine unternehmen Sie einen Flug über die Nazca Linien, die nur aus der Luft zu erkennen sind. Gegen Abend kommen Sie in Paracas an.

2. Tag Ballestas Inseln & Ica

Am Morgen besichtigen Sie die vorgelagerten Ballestas Inseln. Bei einem Bootsausflug lernen Sie die unglaubliche Tierwelt der Ballestas-Inseln kennen. Anschliessend geht es zurück ans Festland und weiter ins Landesinnere. Sie unternehmen eine Stadtrundfahrt durch Ica und besuchen das dortige Museum mit seinen archäologischen Schätzen. Nach dem Besuch eines Weingutes, wo auch Pisco hergestellt wird, geht es zum letzten Stopp – der Huacachina Lagune. Abends Rückkehr nach Paracas.

3. Tag Paracas - Lima

Am Morgen Rückfahrt nach Lima.

Kurztour 3 Tage ab/bis Lima
Im Preis inbegriffen
  • Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
  • Englisch sprechende Reiseleitung
  • Übernachtungen in der gewählten Hotelkategorie
Nicht im Preis inbegriffen
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten
  • Trinkgelder
Hinweise
  • Zuschlag für Deutsch sprechende Reiseleitung
  • Privattour mit deutschsprechender Reiseleitung gegen Zuschlag

Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 1060.– / pro Person

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