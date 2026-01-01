Geheimnisvoller Süden ab Lima
Geheimnisvoller Süden ab Lima
ab CHF 1060.– / pro Person
ab/bis Lima
Highlights:
- Flug mit Sportmaschine
- Bootsausflug auf Ballestas-Inseln
- Museum mit archäologischen Schätzen
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Lima – Nazca Linien – Paracas
Vormittags werden Sie im Hotel abgeholt und begeben sich auf den Weg nach Paracas. Am Nachmittag erreichen Sie den Flughafen von Pisco. In einer kleinen Sportmaschine unternehmen Sie einen Flug über die Nazca Linien, die nur aus der Luft zu erkennen sind. Gegen Abend kommen Sie in Paracas an.
2. Tag Ballestas Inseln & Ica
Am Morgen besichtigen Sie die vorgelagerten Ballestas Inseln. Bei einem Bootsausflug lernen Sie die unglaubliche Tierwelt der Ballestas-Inseln kennen. Anschliessend geht es zurück ans Festland und weiter ins Landesinnere. Sie unternehmen eine Stadtrundfahrt durch Ica und besuchen das dortige Museum mit seinen archäologischen Schätzen. Nach dem Besuch eines Weingutes, wo auch Pisco hergestellt wird, geht es zum letzten Stopp – der Huacachina Lagune. Abends Rückkehr nach Paracas.
3. Tag Paracas - Lima
Am Morgen Rückfahrt nach Lima.
Kurztour 3 Tage ab/bis Lima
- Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
- Englisch sprechende Reiseleitung
- Übernachtungen in der gewählten Hotelkategorie
- Nicht erwähnte Mahlzeiten
- Trinkgelder
- Zuschlag für Deutsch sprechende Reiseleitung
- Privattour mit deutschsprechender Reiseleitung gegen Zuschlag
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 1060.– / pro Person