Geheimnisvoller Süden ab Lima

Vormittags werden Sie im Hotel abgeholt und begeben sich auf den Weg nach Paracas. Am Nachmittag erreichen Sie den Flughafen von Pisco. In einer kleinen Sportmaschine unternehmen Sie einen Flug über die Nazca Linien, die nur aus der Luft zu erkennen sind. Gegen Abend kommen Sie in Paracas an.

Ballestas Inseln & Ica

Am Morgen besichtigen Sie die vorgelagerten Ballestas Inseln. Bei einem Bootsausflug lernen Sie die unglaubliche Tierwelt der Ballestas-Inseln kennen. Anschliessend geht es zurück ans Festland und weiter ins Landesinnere. Sie unternehmen eine Stadtrundfahrt durch Ica und besuchen das dortige Museum mit seinen archäologischen Schätzen. Nach dem Besuch eines Weingutes, wo auch Pisco hergestellt wird, geht es zum letzten Stopp – der Huacachina Lagune. Abends Rückkehr nach Paracas.