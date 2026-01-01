Privatreise Inka Trail ab Cuzco
Privatreise Inka Trail ab Cuzco
ab CHF 1470.– / pro Person
ab/bis Cuzco
Highlights:
- Archäologischen Komplex von Llactapata
- Inka Trails
- Machu Picchu
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Cuzco - Chilca - Wayllabamba
Transfer zur Busstation. Fahrt mit dem Bus zur Stadt Chilca, wo die Wanderung startet. Nach ungefähr drei Stunden wird ein Halt für das Mittagessen gemacht. Dann geht es weiter bis zum Zeltplatz in Wayllabamba. Unterwegs besichtigen Sie den archäologischen Komplex von Llactapata. Übernachtung in Zelten.
2. Tag Wayllabamba - Pacaymayo
Heute beginnt der härteste Teil der Wanderung. Nach drei Stunden erreichen Sie den höchsten Punkt, den Warmiwañusca Pass auf 4200 Meter. Von hier bietet sich ein unvergesslicher Blick über die ganze Landschaft. Am Nachmittag wandern Sie hinunter zum Lager Pacaymayo.
3. Tag Pacaymayo - Wiñay Huayna
Am Morgen beginnt der Aufstieg in Richtung des zweithöchsten Passes auf 3850 Meter. Sie besuchen den archäologischen Komplex von Runkurakay. Weiter geht es in Richtung Puya Patamarka, wo das Mittagessen serviert wird. Anschliessend wandern Sie nach Wiñay Huayna. Übernachtung im Lager.
4. Tag Machu Picchu - Cuzco
Früher Start in Ihrem Lager, um den Sonnenaufgang in Machu Picchu zu erleben. Nach einer Stunde erreichen Sie Inti Punku,das Tor der Sonne. Es ist das Eingangstor zu Machu Picchu und von hier haben Sie eine eindrucksvolle Aussicht auf die Zitadelle. Sie unternehmen eine geführte Besichtigung der bedeutendsten Inka Ruinen. Am Nachmittag Fahrt mit dem Zug nach Cuzco und Transfer zum Hotel.
Privatreise 4 Tage ab/bis Cuzco
- Englischsprechende Reiseleitung
- Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
- Träger für Zelte und Kochausrüstung
- Extra Träger für persönliches Gepäck (7 kg)
- Täglich Frühstück, 3 Mittagessen, 3 Abendessen
- Trinkgelder
- Schlafsack und persönliche Campingausrüstung
- Das Trekking ist körperlich herausfordernd. Der Aufstieg zum ersten Pass führt Sie in kurzer Zeit von 2000m auf 4000m, gefolgt von einem Abstieg auf 1500m. Nach dem zweiten Pass auf 3850m wird der Weg weniger anspruchsvoll. Um sich an die Höhe zu akklimatisieren empfehlen wir vorher einige Tage in Cusco zu übernachten.
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 1470.– / pro Person