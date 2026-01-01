Privatreise Puno ab Juliaca

Schwimmende Inseln & Taquile

Heute besuchen Sie die schwimmenden Schilfinseln der Uros-Indianer. Ursprünglich begannen die Uros, schwimmende Inseln aus kreuzweise aufgebrachten Lagen aus Totora-Schilf zu bauen, um sich vor kriegerischen Angriffen zu schützen oder zu verbergen. Die Uros sind sehr stolz auf ihre traditionelle Lebensweise und lehnen es strikt ab, auf das Festland überzusiedeln. Danach fahren Sie weiter zur Insel von Taquile, welche bekannt für ihre «Strickenden Männer» ist. Auf einer kurzen Wanderung haben Sie die Gelegenheit, die Insel zu erkunden, bevor es mit dem Boot zurück nach Puno geht.