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Privatreise Puno ab Juliaca

Die Schilfinseln der Uros Indianer und die strickenden Männer von Taquile sind zwei von vielen Wahrzeichen des Titicacasees. Besuchen Sie den höchsten schiffbaren See der Welt und entdecken Sie die Umgebung mit dem Boot. Erleben Sie die lebendige Stadt am Titicacasee und besuchen Sie die Uros-Indianer auf den schwimmenden Inseln und schauen Sie den strickenden Männern auf Taquile zu.

Reisedaten
Täglich
Privatreise Puno ab Juliaca
ab CHF 620.– / pro Person
ab/bis Juliaca
Highlights:
- Grabtürmern von Sillustan
- Schwimmenden Schilfinseln der Uros-Indianer
- «Strickenden Männer»
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Puno

Sie werden am Flughafen von Juliaca erwartet und zu Ihrer Unterkunft gefahren. Der restliche Tag steht Ihnen zur freien Verfügung.

2. Tag Schwimmende Inseln & Taquile

Heute besuchen Sie die schwimmenden Schilfinseln der Uros-Indianer. Ursprünglich begannen die Uros, schwimmende Inseln aus kreuzweise aufgebrachten Lagen aus Totora-Schilf zu bauen, um sich vor kriegerischen Angriffen zu schützen oder zu verbergen. Die Uros sind sehr stolz auf ihre traditionelle Lebensweise und lehnen es strikt ab, auf das Festland überzusiedeln. Danach fahren Sie weiter zur Insel von Taquile, welche bekannt für ihre «Strickenden Männer» ist. Auf einer kurzen Wanderung haben Sie die Gelegenheit, die Insel zu erkunden, bevor es mit dem Boot zurück nach Puno geht.

3. Tag Puno

Heute werden Sie im Hotel abgeholt und für Ihre Weiterreise zurück zum Flughafen von Juliaca gefahren. Unterwegs besuchen Sie die Grabtürme von Sillustani.

Privatreise 3 Tage ab/bis Juliaca
Im Preis inbegriffen
  • Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
  • Englisch sprechende Reiseleitung
  • Übernachtungen in der gewählten Hotelkategorie
  • Täglich Frühstück, 1 Mittagessen
Nicht im Preis inbegriffen
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten
  • Trinkgelder für Fahrer und Reiseleiter
Hinweise
  • Zuschlag für Deutsch sprechende Reiseleitung

Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 620.– / pro Person

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