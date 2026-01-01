1 . Tag Cuzco – Chilca – Wayllabamba Transfer zur Busstation. Fahrt mit dem Bus zur Stadt Chilca, wo die Wanderung startet. Nach ungefähr drei Stunden wird ein Halt für das Mittagessen gemacht. Dann geht es weiter bis zum Zeltplatz in Wayllabamba. Unterwegs besichtigen Sie den archäologischen Komplex von Llactapata. Übernachtung in Zelten.

2 . Tag Wayllabamba – Pacaymayo Heute beginnt der härteste Teil der Wanderung. Nach drei Stunden erreichen Sie den höchsten Punkt, den Warmiwañusca Pass auf 4200 Meter. Von hier bietet sich ein unvergesslicher Blick über die ganze Landschaft. Am Nachmittag wandern Sie hinunter zum Lager Pacaymayo

3 . Tag Pacaymayo – Wiñay Huayna Am Morgen beginnt der Aufstieg in Richtung des zweithöchsten Passes auf 3850 Meter. Sie besuchen den archäologischen Komplex von Runkurakay. Weiter geht es in Richtung Puya Patamarka, wo das Mittagessen serviert wird. Anschliessend wandern Sie nach Wiñay Huayna. Übernachtung im Lager.

4 . Tag Machu Picchu – Cuzco Früher Start in Ihrem Lager, um den Sonnenaufgang in Machu Picchu zu erleben. Nach einer Stunde erreichen Sie Inti Punku,das Tor der Sonne. Es ist das Eingangstor zu Machu Picchu und von hier haben Sie eine eindrucksvolle Aussicht auf die Zitadelle. Sie unternehmen eine geführte Besichtigung der bedeutendsten Inka Ruinen. Am Nachmittag Fahrt mit dem Zug nach Cuzco und Transfer zum Hotel.