Beschreibung

Einleitung Geniessen Sie atemberaubende Ausflüge, gutes Essen, lokale Weine und erstklassigen Service des Tierra Atacama Hotels. Die dramatische Architektur, die lokal inspirierte Innenausstattung und die atemberaubende Umgebung zeichnen das Hotel aus. Mit dem Tierra All inclusive Programm können Sie die Wüstenlandschaften mit den englisch sprachigen Guides erkunden und geniessen köstliche Speisen, chilenische Weine sowie einen herzlichen Service.

Lage Das Boutiquehotel liegt 20 Gehminuten ausserhalb von San Pedro de Atacama. Das Oasendörfchen kann jedoch mit den hoteleigenen Fahrräder bequem erreicht werden. Für weniger sportliche Besucher besteht auch die Möglichkeit sich von einem Hotelangestellten fahren zu lassen.

Angebot Elegantes Design, moderner Komfort und traditionelle Baumaterialien wurden hier zu einem harmonischen Bild zusammengefügt. Neben der sorgfältigen Architektur wurde auch ein besonderes Augenmerk auf die Gestaltung der Gartenanlage gerichtet. Ausserdem wurden ein Gemüse- und Kräutergarten angelegt. Das Hotel verfügt über ein gemütliches Restaurant mit guter Küche, eine Bar, einen Swimmingpool und eine Lounge. Das exzellente Spa steht den Gästen zur Entspannung und Regeneration während des Chile-Aufenthalts zur Verfügung.

Zimmer Die 32 romantischen Gästezimmer verfügen über einen spektakulären Blick auf den Vulkan Licancabur, eine Innen- und Aussendusche, WC, Telefon, gratis WLAN, Safe und eine private Terrasse. In den Zimmern gibt es keine Fernseher! Das gradlinige und moderne Design der hellen Räume, die qualitativ hochwertigen Materialien und handgearbeiteten Textilien spiegeln auch in den Gästezimmern das Gesamtkonzept der Anlage wider.