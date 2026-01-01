Beschreibung

Einleitung Das Tivoli Collection Ecoresort ist Brasiliens erstes Öko-Resort an der Ostküste des Landes. Die Anlage befindet sich im faszinierenden Tropengebiet Bahia. Die Gäste können die einzigartige Flora und Fauna der Region sowohl zu Fuss als auch mit dem Boot erkunden oder einfach ein paar Tage erholsame Strandferien verbringen.

Lage Das Tivoli Ecoresort Praia do Forte befindet sich am traumhaften Strand Praia do Forte in einem Naturschutzgebiet, 55 km nördlich von Salvador. Die Umgebung besteht aus atlantischem Regenwald und Naturreservaten mit Gebieten für die Ei-Ablage der Meeresschildkröten, Korallenriffen und Stellen zur Beobachtung der Jubarte-Wale. Das Fischerdorf Praia do Forte mit seinen Bars und Restaurants und den sehenswerten Ruinen des Schlosses Castelo D´Avila liegt ganz in der Nähe.

Angebot Das Hotel verfügt über drei Restaurants und zwei Bars, 8 Swimmingpools, 3 Whirlpools (davon 2 am Strand), Thalasso Spa mit Beauty Salon und Massageangebot, Animationsteam für Erwachsene und Kinder, Businesscenter sowie Spielplätze. Es gibt einen exzellenten Roomservice sowie einen speziellen Babybetreuungsservice.