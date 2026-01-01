Das perfekte Hotel, um einen aufregenden Stadtaufenthalt mit ein paar erholsamen Tagen am Strand zu kombinieren. Der Service ist stets freundlich und die Ausstattung gemütlich sowie einladend. Das kleine Hotel überzeugt nicht nur mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern auch mit seiner zentralen Lage, die es den Gästen ermöglicht, sowohl die kulturellen Highlights der Stadt als auch die entspannenden Strände in kurzer Zeit zu erreichen. Die Zimmer sind geschmackvoll eingerichtet und bieten allen Komfort, den man sich wünschen kann. Zudem sorgt das engagierte Personal dafür, dass sich jeder Gast rundum wohlfühlt und seinen Aufenthalt in vollen Zügen genießen kann.