Hotel Iara Beach Boutique
Salvador da Bahia
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt im Stadtteil Itapuã und eignet sich perfekt um ein paar Tage am Strand zu sein und gkleichzeitig Salvador entdecken zu können. Das Hotel liegt direkt am Strand.
Angebot
Das Hotel verfügt über ein Restaurant, welches feinste nationale und internationale Zutaten mit modernster Küche vereinigt. Auch verfügt das Hotel über eine Bar/Lounge, einen Schwimmingpool und eine grosse Sonnenterasse.
Zimmer
40 individuell eingerichteten Nichtraucher-Zimmer sind ausgestattet mit einer Klimaanlage, Ventilator, Telefon, Fernseher, Safe, Minibar und gratis WLAN in allen Bereichen. Jedes Zimmer verfügt zusätzlich über einen kleinen möblierten Balkon.
ab CHF 85.– / pro Person
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