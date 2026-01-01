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Hotel Iara Beach Boutique

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Salvador da Bahia

Das perfekte Hotel, um einen aufregenden Stadtaufenthalt mit ein paar erholsamen Tagen am Strand zu kombinieren. Der Service ist stets freundlich und die Ausstattung gemütlich sowie einladend. Das kleine Hotel überzeugt nicht nur mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern auch mit seiner zentralen Lage, die es den Gästen ermöglicht, sowohl die kulturellen Highlights der Stadt als auch die entspannenden Strände in kurzer Zeit zu erreichen. Die Zimmer sind geschmackvoll eingerichtet und bieten allen Komfort, den man sich wünschen kann. Zudem sorgt das engagierte Personal dafür, dass sich jeder Gast rundum wohlfühlt und seinen Aufenthalt in vollen Zügen genießen kann.

Beschreibung

Lage
Das Hotel liegt im Stadtteil Itapuã und eignet sich perfekt um ein paar Tage am Strand zu sein und gkleichzeitig Salvador entdecken zu können. Das Hotel liegt direkt am Strand.
Angebot
Das Hotel verfügt über ein Restaurant, welches feinste nationale und internationale Zutaten mit modernster Küche vereinigt. Auch verfügt das Hotel über eine Bar/Lounge, einen Schwimmingpool und eine grosse Sonnenterasse.
Zimmer
40 individuell eingerichteten Nichtraucher-Zimmer sind ausgestattet mit einer Klimaanlage, Ventilator, Telefon, Fernseher, Safe, Minibar und gratis WLAN in allen Bereichen. Jedes Zimmer verfügt zusätzlich über einen kleinen möblierten Balkon.
ab CHF 85.– / pro Person

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