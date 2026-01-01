Nur 5 Minuten von Buzios entfernt, an einer privilegierten Lage für Leute, die Ruhe und Entspannung suchen. Nur einige Meter bis zum wunderschönen Strand von Dos Ossos, der mit seinem klaren Wasser und feinen Sand begeistert. Im Ort selbst gibt es einige charmante kleine Restaurants, die köstliche lokale Spezialitäten anbieten. Auch die Boot-Taxi-Anlegestelle befindet sich in unmittelbarer Umgebung, sodass Gäste bequem zu anderen Stränden und Sehenswürdigkeiten gelangen können. Diese ideale Lage ermöglicht es den Besuchern, sowohl die friedliche Atmosphäre als auch die lebhafte Kultur von Buzios zu genießen. Perfekt für einen unvergesslichen Urlaub!