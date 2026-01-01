Beschreibung

Lage Nach etwa 2,5 Stunden Fahrzeit ab Rio de Janeiro, erreichen Sie Buzios. Die Unterkunft liegt nur wenige Schritte vom Strand und einige Minuten Fussweg vom Dorfzentrum entfernt.

Angebot Das Hotel bietet 2 Restaurants, eine Bar/Lounge von wo aus Sie die atemberaubende Aussicht über die ganze Bucht geniessen können, eine Strandbar, einen Aussenpool, einen Whirpool, ein Fitnesscenter sowie einen Wellnessbereich.

Zimmer Die 32 geschmackvoll eingerichteten Zimmer verfügen über Klimaanlage, Telefon, Fernseher, Safe, Haartrockner, Minibar und gratis WLAN. Alle ausgeschriebenen Zimmerkategorien bieten eine tolle Meersicht.