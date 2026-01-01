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Buzios

Tolles, kleines Hotel mit minimalistischem Design im mediterranen Stil gebaut. Das Hotel befindet sich an idealer Lage um Buzios zu Fuss zu erkunden und dennoch ein paar Tage am Strand zu verbringen.

Beschreibung

Lage
Nach etwa 2,5 Stunden Fahrzeit ab Rio de Janeiro, erreichen Sie Buzios. Die Unterkunft liegt nur wenige Schritte vom Strand und einige Minuten Fussweg vom Dorfzentrum entfernt.
Angebot
Das Hotel bietet 2 Restaurants, eine Bar/Lounge von wo aus Sie die atemberaubende Aussicht über die ganze Bucht geniessen können, eine Strandbar, einen Aussenpool, einen Whirpool, ein Fitnesscenter sowie einen Wellnessbereich.
Zimmer
Die 32 geschmackvoll eingerichteten Zimmer verfügen über Klimaanlage, Telefon, Fernseher, Safe, Haartrockner, Minibar und gratis WLAN. Alle ausgeschriebenen Zimmerkategorien bieten eine tolle Meersicht.
Sport
Wassersport wird gegen Gebühr im Ort angeboten.
Preis auf Anfrage

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