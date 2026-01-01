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Longyearbyen, Norwegen

Longyearbyen-Winterferien im Winter: unsere Hotelauswahl

Nordlicht im Spitzbergen Archipel

Als Gegenstück zur Mitternachtssonne ist es im Winter in Longyearbyen den ganzen Tag über dunkel. Aber Kälte und Dunkelheit bringen einen grossen Vorteil: Dieser Aussenposten der Zivilisation in der Spitzbergen Inselgruppe ist ein perfekter Ort, um das mystische Nordlicht zu beobachten, welches während der Wintermonate am Nachthimmel flackert. Die magisch grünen Schleier der Aurora Borealis ziehen wie Vorhänge über das Firmament und machen dieses Naturphänomen zu einem echten Höhepunkt Ihrer Longyearbyen Winterferien.

Ein weiteres unvergessliches Erlebnis sind Touren mit dem Schneemobil. Und sollte Ihnen das Wetter einmal einen Streich spielen, erfahren Sie im Svalbard Museum Wissenswertes zur bewegten Geschichte der Inselgruppe und ihrer arktischen Flora und Fauna. Gerne geben unsere Spezialisten Ihre Tipps an Sie weiter.

Havila

Mit Havila Kystruten die norwegische Küste entdecken.

Hurtigruten im Winter

Auf der «schönsten Seereise der Welt» Norwegen entdecken.

Nordlichter Norwegen

Eine Polarlicht-Beobachtung macht eine Reise in den Norden unvergesslich.

Inseln im Norden

Faszinierende und abenteuerliche Welt nördlich des Polarkreises.

Reiseinformationen

Wichtige Tipps und Hinweise für gelungene Ferien in Norwegen.

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