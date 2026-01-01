Bergen ist nach der Hauptstadt Oslo die zweitgrösste Stadt Norwegens. Sie liegt an einer geschützten Bucht im Südwesten des Landes und gehört zur Provinz Vestland. Bergen wurde bereits 1070 gegründet. Bis 1830 war es die grösste Stadt Norwegens und sowohl ein wichtiger europäischer Seehafen und wie auch ein wichtiges Handelszentrum hanseatischer Kaufleute. Das Deutsche Kontor wurde 1360 etabliert, hier wurde vorwiegend der Handel von Fischöl und Stockfisch abgewickelt. Die Kontor-Häuser bei Bryggen sind mehrmals abgebrannt, wurden aber immer wieder im alten Stil aufgebaut.

Die bekannten bunten Häuser von heute stammen aus dem Jahr 1702 und gehören zum UNESCO Welterbe. Bergen ist der südliche Ausgangshafen für die ‘schönste Seereise der Welt’: die norwegische Reederei Hurtigruten fährt ab hier ihre täglichen Versorgungsrouten entlang der norwegischen Küste. Besonders empfehlenswert ist ein Besuch der Hanseatischen Landungsbrücken, des Fischmarkts und der verschiedenen Museen der Stadt. Die herrlichen Naturlandschaften rund um Bergen sind von Inseln, Fjorden, dichten Wäldern und gegen das Festland hin von schroffen Bergrücken geprägt.