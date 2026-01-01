Bergen im Winter: unsere Hotelauswahl
Bunte Hafenstadt im Süden
Gateway zu den Fjorden - Erleben Sie Bergen
Obwohl es mit 250'000 Einwohnern grösser als Basel ist, strahlt Bergen den Charme einer Kleinstadt und eine angenehme Gelassenheit aus. Die Hafenstadt eignet sich hervorragend als Ihr Ausgangspunkt, wenn Sie während Ihren Norwegen Ferien den Südwesten des Landes erkunden möchten. Wählen Sie für Ihren Aufenthalt aus unserem breiten Angebot an Hotels und Apartments. Das zentral gelegene Dreisternehotel First Marin befindet sich in Bryggen, dem alten Hansehafengebiet von Bergen und unweit des Fischmarktes.
Die Gästezimmer sind hell, geräumig und komfortabel ausgestattet. Das hauseigene Restaurant serviert internationale Küche und leckere einheimische Gerichte. Lassen Sie sich von unseren Skandinavien Spezialisten beraten, wenn Sie eine Norwegen Reise nach Bergen planen. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein massgeschneidertes Angebot.
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