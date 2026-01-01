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Bergen, Norwegen

Bergen im Winter: unsere Hotelauswahl

Bunte Hafenstadt im Süden

Bergen ist nach der Hauptstadt Oslo die zweitgrösste Stadt Norwegens. Sie liegt an einer geschützten Bucht im Südwesten des Landes und gehört zur Provinz Vestland. Bergen wurde bereits 1070 gegründet. Bis 1830 war es die grösste Stadt Norwegens und sowohl ein wichtiger europäischer Seehafen und wie auch ein wichtiges Handelszentrum hanseatischer Kaufleute. Das Deutsche Kontor wurde 1360 etabliert, hier wurde vorwiegend der Handel von Fischöl und Stockfisch abgewickelt. Die Kontor-Häuser bei Bryggen sind mehrmals abgebrannt, wurden aber immer wieder im alten Stil aufgebaut.

Die bekannten bunten Häuser von heute stammen aus dem Jahr 1702 und gehören zum UNESCO Welterbe. Bergen ist der südliche Ausgangshafen für die ‘schönste Seereise der Welt’: die norwegische Reederei Hurtigruten fährt ab hier ihre täglichen Versorgungsrouten entlang der norwegischen Küste. Besonders empfehlenswert ist ein Besuch der Hanseatischen Landungsbrücken, des Fischmarkts und der verschiedenen Museen der Stadt. Die herrlichen Naturlandschaften rund um Bergen sind von Inseln, Fjorden, dichten Wäldern und gegen das Festland hin von schroffen Bergrücken geprägt.

Gateway zu den Fjorden - Erleben Sie Bergen

Obwohl es mit 250'000 Einwohnern grösser als Basel ist, strahlt Bergen den Charme einer Kleinstadt und eine angenehme Gelassenheit aus. Die Hafenstadt eignet sich hervorragend als Ihr Ausgangspunkt, wenn Sie während Ihren Norwegen Ferien den Südwesten des Landes erkunden möchten. Wählen Sie für Ihren Aufenthalt aus unserem breiten Angebot an Hotels und Apartments. Das zentral gelegene Dreisternehotel First Marin befindet sich in Bryggen, dem alten Hansehafengebiet von Bergen und unweit des Fischmarktes.

Die Gästezimmer sind hell, geräumig und komfortabel ausgestattet. Das hauseigene Restaurant serviert internationale Küche und leckere einheimische Gerichte. Lassen Sie sich von unseren Skandinavien Spezialisten beraten, wenn Sie eine Norwegen Reise nach Bergen planen. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein massgeschneidertes Angebot.

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