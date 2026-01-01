Was Trondheim im Winter ausmacht

Norwegens drittgrösste Stadt liegt am Trondheimsfjord, rund 500 Kilometer nördlich von Oslo. Im Winter wird es früh dunkel – und genau das macht den Reiz aus: Die bunten Speicherhäuser am Fluss Nidelva spiegeln sich beleuchtet im Wasser, und in den Cafés des Holzhausviertels Bakklandet ist es umso gemütlicher. Als Universitätsstadt bleibt Trondheim auch in der kalten Jahreszeit lebendig.

Nidarosdom und Altstadt

Der Nidarosdom ist die grösste mittelalterliche Kathedrale Skandinaviens und seit Jahrhunderten Ziel von Pilgern. Gleich daneben steht der Erzbischöfliche Palast. Über die alte Stadtbrücke Gamle Bybro erreichen Sie Bakklandet mit seinen schmalen Holzhäusern, kleinen Läden und Kaffeeröstereien. Wer höher hinaus möchte, nimmt den Weg zur Festung Kristiansten mit Blick über die Stadt.

Ausgangspunkt für den Norden

Trondheim ist ein natürlicher Zwischenhalt auf dem Weg nach Nordnorwegen: Die Hurtigruten legen hier an, und die Bahnstrecke nach Bodø führt weiter Richtung Polarkreis. Für Nordlichter liegt die Stadt allerdings vergleichsweise südlich – wer sie sicher sehen möchte, kombiniert Trondheim mit einem Aufenthalt weiter nördlich. Unsere Skandinavien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen die Route passend zusammen.