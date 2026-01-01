Narvik-Reisen im Winter vom Spezialisten
Lage und Anreise: Stadt am Ofotfjord
Narvik liegt am Ofotfjord in Nordnorwegen, deutlich nördlich des Polarkreises, und ist trotz der nördlichen Lage überraschend gut erreichbar. Am schnellsten reisen Sie über den Flughafen Harstad/Narvik Evenes an, von dem ein Transfer entlang der Fjordlandschaft in die Stadt führt. Ebenso reizvoll ist die Anreise auf der Schiene: Die Ofotbahn verbindet Narvik mit Kiruna in Schwedisch-Lappland und macht die Stadt zum idealen Baustein einer Reise, die Schweden und Norwegen kombiniert. Praktische Hinweise zu Klima, Ausrüstung und Einreise finden Sie in unseren Reiseinformationen.
Winter-Erlebnisse zwischen Meer und Berg
Kaum irgendwo in Norwegen liegen Fjord und Hochgebirge so nah beieinander wie hier. Das Skigebiet erhebt sich direkt über der Stadt, und auf den Abfahrten begleitet Sie immer wieder der Blick über den Ofotfjord – Skifahren mit Meerblick gehört hier zum Winteralltag. Wer es ruhiger angehen möchte, findet in der Umgebung Loipen und Winterwanderwege; zudem werden im Hinterland Husky- und Schneemobiltouren angeboten. So lassen sich aktive Tage am Berg mit stillen Momenten in der verschneiten Fjordlandschaft verbinden.
Ofotbahn und Kriegsgeschichte
Ihre Bedeutung verdankt die Stadt der Ofotbahn: Die als Erzbahn gebaute Strecke transportiert Eisenerz aus Kiruna zum ganzjährig eisfreien Hafen von Narvik – und gilt zugleich als eine der eindrücklichsten Bahnstrecken Skandinaviens. Der Zug klettert vom Fjordufer ins karge Hochgebirge an der schwedischen Grenze; viele Gäste unternehmen die Fahrt im Winter als Tagesausflug. Wie umkämpft der strategisch wichtige Erzhafen einst war, zeigt das Kriegsmuseum in Narvik: Es dokumentiert die Kämpfe um die Stadt im Zweiten Weltkrieg und ergänzt das Aktivprogramm um eine nachdenkliche, sehenswerte Facette.
Nordlichter und beste Reisezeit
Narvik liegt mitten im Nordlichtgürtel. Die Saison dauert von Ende August bis Anfang April; die besten Chancen haben Sie zwischen September und März, wenn die Nächte lang, dunkel und möglichst klar sind. Im Hochwinter herrscht nördlich des Polarkreises Polarnacht – die Sonne bleibt unter dem Horizont, dafür taucht ein blaues Dämmerlicht die Fjordlandschaft in eine besondere Stimmung.
Dank des Golfstroms sind die Winter an der Küste milder als im Landesinneren, Schnee liegt in den Bergen dennoch zuverlässig bis in den Frühling. Wie Sie Ihre Chancen auf die Aurora gezielt erhöhen, erfahren Sie auf unserer Seite zu Nordlichtern in Norwegen.
Für wen sich Narvik eignet
Narvik passt zu Gästen, die im Winter mehr suchen als ein einzelnes Erlebnis: Skifahrerinnen und Skifahrer mit Lust auf Abfahrten über dem Meer, Bahnliebhaber, die die Ofotbahn erleben möchten, und Geschichtsinteressierte, die das Kriegsmuseum besuchen. Auch als Etappe einer kombinierten Route durch Schwedisch-Lappland und Nordnorwegen ist die Stadt ideal. Weitere Ideen und Bausteine für Ihre Reise finden Sie auf unserer Übersicht zu Norwegen im Winter – gerne stellen unsere Spezialistinnen und Spezialisten Ihre Route individuell zusammen.
Am schnellsten fliegen Sie zum Flughafen Harstad/Narvik Evenes und fahren von dort per Transfer oder Mietwagen entlang des Fjords in die Stadt. Sehr stimmungsvoll ist alternativ die Anreise mit der Ofotbahn aus Kiruna in Schwedisch-Lappland. Beide Varianten lassen sich gut in eine kombinierte Skandinavien-Route einbauen.
Ja, das Skigebiet liegt direkt über der Stadt und dem Ofotfjord – Sie fahren also mit Blick auf das Meer ab. Die Wintersaison ist dank der Lage im hohen Norden lang und reicht in der Regel bis weit in den Frühling. Ergänzend gibt es Loipen und Winterwanderwege in der Umgebung.
Narvik liegt nördlich des Polarkreises und damit mitten in der Nordlichtzone. Die Saison dauert von Ende August bis Anfang April, die besten Chancen bestehen zwischen September und März in klaren, dunklen Nächten. Abseits der Stadtlichter – etwa am Fjord oder in den Bergen – stehen die Chancen besonders gut.
Unbedingt: Die als Erzbahn gebaute Strecke zwischen Narvik und Kiruna zählt zu den eindrücklichsten Bahnfahrten Skandinaviens. Der Zug steigt vom Fjordufer ins Hochgebirge an der schwedischen Grenze – im Winter eine Fahrt durch eine tief verschneite Landschaft. Sie lässt sich gut als Tagesausflug ab Narvik unternehmen.
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