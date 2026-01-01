Lage und Anreise: Stadt am Ofotfjord

Narvik liegt am Ofotfjord in Nordnorwegen, deutlich nördlich des Polarkreises, und ist trotz der nördlichen Lage überraschend gut erreichbar. Am schnellsten reisen Sie über den Flughafen Harstad/Narvik Evenes an, von dem ein Transfer entlang der Fjordlandschaft in die Stadt führt. Ebenso reizvoll ist die Anreise auf der Schiene: Die Ofotbahn verbindet Narvik mit Kiruna in Schwedisch-Lappland und macht die Stadt zum idealen Baustein einer Reise, die Schweden und Norwegen kombiniert. Praktische Hinweise zu Klima, Ausrüstung und Einreise finden Sie in unseren Reiseinformationen.

Winter-Erlebnisse zwischen Meer und Berg

Kaum irgendwo in Norwegen liegen Fjord und Hochgebirge so nah beieinander wie hier. Das Skigebiet erhebt sich direkt über der Stadt, und auf den Abfahrten begleitet Sie immer wieder der Blick über den Ofotfjord – Skifahren mit Meerblick gehört hier zum Winteralltag. Wer es ruhiger angehen möchte, findet in der Umgebung Loipen und Winterwanderwege; zudem werden im Hinterland Husky- und Schneemobiltouren angeboten. So lassen sich aktive Tage am Berg mit stillen Momenten in der verschneiten Fjordlandschaft verbinden.

Ofotbahn und Kriegsgeschichte

Ihre Bedeutung verdankt die Stadt der Ofotbahn: Die als Erzbahn gebaute Strecke transportiert Eisenerz aus Kiruna zum ganzjährig eisfreien Hafen von Narvik – und gilt zugleich als eine der eindrücklichsten Bahnstrecken Skandinaviens. Der Zug klettert vom Fjordufer ins karge Hochgebirge an der schwedischen Grenze; viele Gäste unternehmen die Fahrt im Winter als Tagesausflug. Wie umkämpft der strategisch wichtige Erzhafen einst war, zeigt das Kriegsmuseum in Narvik: Es dokumentiert die Kämpfe um die Stadt im Zweiten Weltkrieg und ergänzt das Aktivprogramm um eine nachdenkliche, sehenswerte Facette.

Nordlichter und beste Reisezeit

Narvik liegt mitten im Nordlichtgürtel. Die Saison dauert von Ende August bis Anfang April; die besten Chancen haben Sie zwischen September und März, wenn die Nächte lang, dunkel und möglichst klar sind. Im Hochwinter herrscht nördlich des Polarkreises Polarnacht – die Sonne bleibt unter dem Horizont, dafür taucht ein blaues Dämmerlicht die Fjordlandschaft in eine besondere Stimmung.

Dank des Golfstroms sind die Winter an der Küste milder als im Landesinneren, Schnee liegt in den Bergen dennoch zuverlässig bis in den Frühling. Wie Sie Ihre Chancen auf die Aurora gezielt erhöhen, erfahren Sie auf unserer Seite zu Nordlichtern in Norwegen.

Für wen sich Narvik eignet

Narvik passt zu Gästen, die im Winter mehr suchen als ein einzelnes Erlebnis: Skifahrerinnen und Skifahrer mit Lust auf Abfahrten über dem Meer, Bahnliebhaber, die die Ofotbahn erleben möchten, und Geschichtsinteressierte, die das Kriegsmuseum besuchen. Auch als Etappe einer kombinierten Route durch Schwedisch-Lappland und Nordnorwegen ist die Stadt ideal. Weitere Ideen und Bausteine für Ihre Reise finden Sie auf unserer Übersicht zu Norwegen im Winter – gerne stellen unsere Spezialistinnen und Spezialisten Ihre Route individuell zusammen.