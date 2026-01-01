Tromsø-Winterferien vom Spezialisten
Nordlicht und spektakulärer Rundblick
Scandic Ishavshotel
Preis auf Anfrage
Tromsö
Das frisch renovierte Hotel liegt sehr zentral, direkt am Hurtigrutenhafen. Die 180 Zimmer sind komfortabel, in...
Clarion Edge
Preis auf Anfrage
Tromsö
Dieses moderne Hotel der oberen Mittelklasse liegt in unmittelbarer Nähe zum Hurtigrutenhafen und verfügt über 290...
Lage und Anreise
Tromsø ist die grösste Stadt Nordnorwegens und liegt malerisch auf einer Insel, umgeben von Fjorden und schneebedeckten Bergen. Dank dem eigenen Flughafen ist die Anreise erfreulich unkompliziert: Aus der Schweiz erreichen Sie die Stadt in der Regel mit einem Umstieg in Oslo. Wer die Anreise mit einer Küstenreise verbinden möchte, geht an Bord der Hurtigruten – die Postschiffe legen direkt bei der Stadt an. Damit eignet sich Tromsø ideal als Ausgangspunkt oder Höhepunkt Ihrer Reise durch Norwegen im Winter.
Winter-Erlebnisse rund um Tromsø
Kaum ein anderer Ort bündelt arktische Aktivitäten so kompakt: Ab Tromsø starten Huskytouren durch verschneite Täler, Schneemobil-Safaris über einsame Hochebenen und geführte Schneeschuhwanderungen mit Blick auf die Fjorde. Wer lieber auf schmalen Latten unterwegs ist, findet in Stadtnähe gespurte Langlaufloipen, teils beleuchtet für die dunklen Stunden. In manchen Wintermonaten ziehen zudem Wale in die Fjorde der Region – eine Bootsausfahrt zu diesen Meeresriesen gehört zu den eindrücklichsten Erlebnissen Nordnorwegens. Und weil die meisten Anbieter ihre Gäste direkt in der Stadt abholen, lassen sich die Ausflüge bequem kombinieren.
Nordlichter und beste Reisezeit
Tromsø zählt zu den beliebtesten Nordlicht-Basen Norwegens – die Lage hoch im Norden und die vielen dunklen Stunden bieten ideale Voraussetzungen. Die Saison dauert von Ende August bis Anfang April, die besten Chancen haben Sie zwischen September und März in klaren, dunklen Nächten. Während der Polarnacht im Hochwinter wird es tagsüber kaum hell, dafür bleibt umso mehr Zeit für die Aurora. Da das Küstenwetter wechselhaft sein kann, empfehlen sich geführte Nordlicht-Ausflüge: Erfahrene Guides fahren kurzerhand dorthin, wo der Himmel aufklart.
Arktisches Stadtleben
Tromsø ist weit mehr als ein Basislager. Die markante Eismeerkathedrale mit ihrer kühnen Architektur, gemütliche Cafés, Museen zur Polargeschichte und eine lebendige Kulturszene machen die Stadt zu einem der urbansten Orte der Arktis. Nach einem Aktivtag lockt der Abendbummel durch die Innenstadt – und mit etwas Glück tanzen die Nordlichter dabei direkt über den beleuchteten Gassen.
Für wen eignet sich Tromsø?
Tromsø passt zu allen, die arktische Natur mit städtischem Komfort verbinden möchten: zu Paaren, die tagsüber auf Huskytour gehen und abends gut essen wollen, zu Familien mit Kindern ebenso wie zu Alleinreisenden, die organisierte Ausflüge schätzen. Auch das Klima spricht für die Stadt, denn dank dem Golfstrom fällt der Winter an der Küste deutlich milder aus als im Landesinnern. Praktische Hinweise zu Klima, Ausrüstung und Anreise finden Sie in unseren Reiseinformationen – und für die persönliche Planung Ihrer Tromsø-Winterferien sind wir gerne für Sie da.
Die Nordlicht-Saison in Tromsø dauert von Ende August bis Anfang April. Die besten Chancen haben Sie zwischen September und März, wenn die Nächte klar und dunkel sind. Während der Polarnacht im Hochwinter stehen besonders viele dunkle Stunden zur Verfügung – ideal für geführte Nordlicht-Ausflüge.
Dank dem Golfstrom ist das Küstenklima in Tromsø deutlich milder als im Landesinnern Skandinaviens. Die Temperaturen bewegen sich im Winter häufig um den Gefrierpunkt, das Wetter kann aber rasch wechseln. Warme Kleidung im Zwiebelprinzip ist deshalb die beste Wahl.
Tromsø verfügt über einen eigenen Flughafen; aus der Schweiz reisen Sie in der Regel mit einem Umstieg in Oslo an. Alternativ erreichen Sie die Stadt auf einer Hurtigruten-Küstenreise, denn die Postschiffe legen direkt bei Tromsø an. Vor Ort sind viele Ausflüge mit Abholung beim Hotel organisiert.
Rund um Tromsø warten Huskytouren, Schneemobil-Safaris, Schneeschuhwanderungen und gespurte Langlaufloipen. In der Stadt lohnen sich die Eismeerkathedrale und die Fahrt mit der Seilbahn Fjellheisen auf den Hausberg Storsteinen. In manchen Wintermonaten ziehen zudem Wale in die umliegenden Fjorde.
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