Eine Stadt aus einem Guss

Ålesund verteilt sich auf mehrere Inseln an der norwegischen Westküste. 1904 zerstörte ein Grossbrand fast den gesamten Ort – der Wiederaufbau erfolgte innerhalb weniger Jahre im damals modernen Jugendstil. Deshalb wirkt die Innenstadt bis heute ungewöhnlich einheitlich: Türmchen, Erker und verzierte Fassaden, dazwischen der Hafen. Im Winter sind die Gassen ruhig und die Beleuchtung setzt die Architektur besonders in Szene.

Aussicht und Umgebung

Vom Stadtberg Aksla reicht der Blick über die Inseln und Fjorde – zu Fuss über eine lange Treppe oder mit dem Auto erreichbar. Hinter der Stadt beginnen die Sunnmøre-Alpen, deren steile Gipfel direkt aus dem Meer aufsteigen; sie sind bei Skitourengängern bekannt. Ålesund ist zudem Ausgangspunkt für Fahrten in Richtung Geirangerfjord, wobei im Winter einzelne Bergstrassen gesperrt sind.

Für wen sich der Winter eignet

Ålesund passt zu Reisenden, die Stadt und Küstenlandschaft verbinden möchten und mit kurzen Tagen kein Problem haben. Das Klima ist dank des Golfstroms milder als die nördliche Lage vermuten lässt, dafür wechselhaft. Wir beraten Sie gerne, wie sich Ålesund mit einer Fjordroute oder einer Hurtigruten-Etappe kombinieren lässt.