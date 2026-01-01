Knecht Reisegruppe Gütesiegel
skandinavien Reisen Gütesiegel
skandinavienreisen
Alta, Norwegen

Alta-Winterferien vom Spezialisten

Winterwunderland im äussersten Norden

Die norwegische Kleinstadt Alta zählt zu den drei am weitesten nördlich gelegenen Städten weltweit. Schon alleine deswegen sollten Sie dorthin fahren – aber nicht nur deswegen, denn die bekannte Nordlicht Kathedrale ist ebenfalls spektakulär. Die 47 Meter hohe Kirche ist mit Titanplatten verkleidet, damit die Fassade in den dunklen Wintermonaten das Nordlicht optimal reflektiert. Während Ihren Alta Winterferien können Sie auch mit Schlittenhunden losziehen. Wählen Sie aus dem vielseitigen Angebot an Touren durch die tiefverschneiten Winterlandschaften im Umland von Alta.

Auch Spazierfahrten mit Rentierschlitten durch winterliche Wälder sind möglich. Diese beschauliche Ausflugsart lässt Sie die Ruhe der einmaligen Winterlandschaften erleben, wie es anderswo kaum möglich ist. Unsere Norwegen Spezialisten beraten Sie gerne zum Angebot in Alta. Dank des eigenen Flughafens ist Alta trotz seiner Lage hoch im Norden bequem erreichbar, und das stabile Inlandsklima sorgt für überdurchschnittlich viele klare Nächte mit guten Nordlicht-Chancen. Sehenswert sind zudem die jahrtausendealten Felszeichnungen am Altafjord, die zum UNESCO-Welterbe zählen.

Lage und Anreise

Alta liegt in der Finnmark im äussersten Norden Norwegens, geschützt am Ende des breiten Altafjords und weit nördlich des Polarkreises. Trotz dieser hochnordischen Lage ist die Anreise erstaunlich einfach: Die Stadt verfügt über einen eigenen Flughafen, den Sie ab der Schweiz mit Umsteigen in Oslo erreichen. Vom Flughafen sind es nur kurze Transfers ins Zentrum und zu den Winterunterkünften am Fjord – Sie verlieren also keine wertvolle Ferienzeit auf langen Strassen.

Winter-Erlebnisse rund um Alta

Kaum ein anderer Ort in Norwegen im Winter bündelt so viele Erlebnisse auf so kleinem Raum. Zu den Husky- und Rentierschlittenfahrten aus dem Umland kommen geführte Schneemobil-Touren über das weite Hochplateau der Finnmark, Schneeschuhwanderungen durch stille Birkenwälder und Eisfischen auf zugefrorenen Seen. Wer lieber aus eigener Kraft unterwegs ist, findet rund um die Stadt gespurte Langlaufloipen. Und weil Alta direkt am Fjord liegt, lassen sich Ausflüge in die Berge und ans Wasser bequem am selben Tag kombinieren.

Nordlichter und beste Reisezeit

Alta trägt den Beinamen «Stadt des Nordlichts» – und das zu Recht. Das stabile Inlandsklima beschert der Region deutlich mehr klare Nächte als der Küste, entsprechend gut stehen die Chancen auf Polarlichter. Die Saison dauert von Ende August bis Anfang April, die besten Aussichten haben Sie zwischen September und März in dunklen, wolkenfreien Nächten. Im Hochwinter herrscht Polarnacht mit stimmungsvollem Dämmerlicht, Schnee liegt in der Regel von Dezember bis April zuverlässig. Praktische Hinweise zu Klima, Ausrüstung und Einreise finden Sie in unseren Reiseinformationen.

Nordlichtkathedrale und UNESCO-Felszeichnungen

Zwei Sehenswürdigkeiten machen Alta auch abseits der Aktivitäten zum lohnenden Ziel. Die moderne Nordlichtkathedrale mit ihrer spiralförmig aufsteigenden Titanfassade ist das Wahrzeichen der Stadt und gerade in der Dunkelheit ein eindrückliches Fotomotiv. Wenige Kilometer ausserhalb liegen die berühmten Felszeichnungen von Alta, die als UNESCO-Welterbe geschützt sind; das zugehörige Museum erzählt die Geschichte der jahrtausendealten Ritzungen und gibt einen spannenden Einblick in das Leben der frühen Jäger und Fischer am Fjord.

Für wen Alta geeignet ist

Alta passt zu Reisenden, die maximale Nordlicht-Chancen mit einem breiten Aktivprogramm verbinden möchten – vom ersten Winterabenteuer mit der Familie bis zur fotografisch motivierten Polarlichtjagd. Auch als Baustein einer grösseren Route überzeugt die Stadt: Dank des Flughafens lässt sich Alta gut mit einer Reise entlang der norwegischen Küste verbinden, etwa mit der klassischen Hurtigruten-Reise. Wer vor allem Ruhe sucht, findet in den Unterkünften am Fjord und im Umland stille Winterlandschaften, wie sie nur der hohe Norden bietet.

Havila

Mit Havila Kystruten die norwegische Küste entdecken.

Hurtigruten im Winter

Auf der «schönsten Seereise der Welt» Norwegen entdecken.

Nordlichter Norwegen

Eine Polarlicht-Beobachtung macht eine Reise in den Norden unvergesslich.

Inseln im Norden

Faszinierende und abenteuerliche Welt nördlich des Polarkreises.

Reiseinformationen

Wichtige Tipps und Hinweise für gelungene Ferien in Norwegen.

Alta verfügt über einen eigenen Flughafen, den Sie ab der Schweiz mit Umsteigen in Oslo erreichen. Vom Flughafen sind es nur kurze Transfers ins Zentrum und zu den Unterkünften am Fjord. So beginnen Ihre Winterferien ohne lange Überlandfahrten.

Die Nordlicht-Saison dauert von Ende August bis Anfang April, die besten Chancen haben Sie zwischen September und März. Dank des stabilen Inlandsklimas gibt es in Alta überdurchschnittlich viele klare Nächte – nicht umsonst heisst die Stadt «Stadt des Nordlichts». Entscheidend sind Dunkelheit und ein wolkenfreier Himmel, etwas Geduld gehört immer dazu.

Rund um Alta stehen Huskytouren, Rentierschlittenfahrten, Schneemobil-Safaris über das Hochplateau der Finnmark, Schneeschuhwanderungen, Eisfischen und Langlauf zur Auswahl. Dazu kommen die Nordlichtkathedrale und das Museum bei den UNESCO-Felszeichnungen als Ziele für ruhigere Tage. Viele Aktivitäten lassen sich dank der kurzen Wege am selben Tag kombinieren.

Ja, Alta eignet sich gut für Familien: Die Wege sind kurz, und sanfte Erlebnisse wie Rentierschlittenfahrten oder Schneeschuhwanderungen sind auch mit Kindern gut machbar. Schnee liegt in der Regel von Dezember bis April zuverlässig. Unsere Spezialisten stellen Ihnen gerne ein passendes Programm zusammen.

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Online blättern
Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Skandinavien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren