Alta-Winterferien vom Spezialisten
Winterwunderland im äussersten Norden
Lage und Anreise
Alta liegt in der Finnmark im äussersten Norden Norwegens, geschützt am Ende des breiten Altafjords und weit nördlich des Polarkreises. Trotz dieser hochnordischen Lage ist die Anreise erstaunlich einfach: Die Stadt verfügt über einen eigenen Flughafen, den Sie ab der Schweiz mit Umsteigen in Oslo erreichen. Vom Flughafen sind es nur kurze Transfers ins Zentrum und zu den Winterunterkünften am Fjord – Sie verlieren also keine wertvolle Ferienzeit auf langen Strassen.
Winter-Erlebnisse rund um Alta
Kaum ein anderer Ort in Norwegen im Winter bündelt so viele Erlebnisse auf so kleinem Raum. Zu den Husky- und Rentierschlittenfahrten aus dem Umland kommen geführte Schneemobil-Touren über das weite Hochplateau der Finnmark, Schneeschuhwanderungen durch stille Birkenwälder und Eisfischen auf zugefrorenen Seen. Wer lieber aus eigener Kraft unterwegs ist, findet rund um die Stadt gespurte Langlaufloipen. Und weil Alta direkt am Fjord liegt, lassen sich Ausflüge in die Berge und ans Wasser bequem am selben Tag kombinieren.
Nordlichter und beste Reisezeit
Alta trägt den Beinamen «Stadt des Nordlichts» – und das zu Recht. Das stabile Inlandsklima beschert der Region deutlich mehr klare Nächte als der Küste, entsprechend gut stehen die Chancen auf Polarlichter. Die Saison dauert von Ende August bis Anfang April, die besten Aussichten haben Sie zwischen September und März in dunklen, wolkenfreien Nächten. Im Hochwinter herrscht Polarnacht mit stimmungsvollem Dämmerlicht, Schnee liegt in der Regel von Dezember bis April zuverlässig. Praktische Hinweise zu Klima, Ausrüstung und Einreise finden Sie in unseren Reiseinformationen.
Nordlichtkathedrale und UNESCO-Felszeichnungen
Zwei Sehenswürdigkeiten machen Alta auch abseits der Aktivitäten zum lohnenden Ziel. Die moderne Nordlichtkathedrale mit ihrer spiralförmig aufsteigenden Titanfassade ist das Wahrzeichen der Stadt und gerade in der Dunkelheit ein eindrückliches Fotomotiv. Wenige Kilometer ausserhalb liegen die berühmten Felszeichnungen von Alta, die als UNESCO-Welterbe geschützt sind; das zugehörige Museum erzählt die Geschichte der jahrtausendealten Ritzungen und gibt einen spannenden Einblick in das Leben der frühen Jäger und Fischer am Fjord.
Für wen Alta geeignet ist
Alta passt zu Reisenden, die maximale Nordlicht-Chancen mit einem breiten Aktivprogramm verbinden möchten – vom ersten Winterabenteuer mit der Familie bis zur fotografisch motivierten Polarlichtjagd. Auch als Baustein einer grösseren Route überzeugt die Stadt: Dank des Flughafens lässt sich Alta gut mit einer Reise entlang der norwegischen Küste verbinden, etwa mit der klassischen Hurtigruten-Reise. Wer vor allem Ruhe sucht, findet in den Unterkünften am Fjord und im Umland stille Winterlandschaften, wie sie nur der hohe Norden bietet.
Alta verfügt über einen eigenen Flughafen, den Sie ab der Schweiz mit Umsteigen in Oslo erreichen. Vom Flughafen sind es nur kurze Transfers ins Zentrum und zu den Unterkünften am Fjord. So beginnen Ihre Winterferien ohne lange Überlandfahrten.
Die Nordlicht-Saison dauert von Ende August bis Anfang April, die besten Chancen haben Sie zwischen September und März. Dank des stabilen Inlandsklimas gibt es in Alta überdurchschnittlich viele klare Nächte – nicht umsonst heisst die Stadt «Stadt des Nordlichts». Entscheidend sind Dunkelheit und ein wolkenfreier Himmel, etwas Geduld gehört immer dazu.
Rund um Alta stehen Huskytouren, Rentierschlittenfahrten, Schneemobil-Safaris über das Hochplateau der Finnmark, Schneeschuhwanderungen, Eisfischen und Langlauf zur Auswahl. Dazu kommen die Nordlichtkathedrale und das Museum bei den UNESCO-Felszeichnungen als Ziele für ruhigere Tage. Viele Aktivitäten lassen sich dank der kurzen Wege am selben Tag kombinieren.
Ja, Alta eignet sich gut für Familien: Die Wege sind kurz, und sanfte Erlebnisse wie Rentierschlittenfahrten oder Schneeschuhwanderungen sind auch mit Kindern gut machbar. Schnee liegt in der Regel von Dezember bis April zuverlässig. Unsere Spezialisten stellen Ihnen gerne ein passendes Programm zusammen.
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