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Oslo, Norwegen

Oslo im Winter: unsere Hotelauswahl

Die grüne Vorzeigestadt Skandinaviens

2019 wurde Oslo als ‘Umwelthauptstadt Europas’ ausgezeichnet. Tatsächlich ist die norwegische Hauptstadt ein Vorreiter für Nachhaltigkeit und einen grünen Lebensstil. Aber nicht nur deswegen sind Oslo Reisen in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden, denn die attraktive Hafenstadt bietet Besuchern sehr. Die Region rund um die Metropole ist von ursprünglicher Natur, herrlichen Küstenabschnitten und einem vielseitigen Hinterland geprägt. Mit 700'000 Einwohnern ist Oslo gross genug, um ein vielseitiges kulturelles Angebot bereitzuhalten.

Besuchen Sie zum Beispiel das neue Opernhaus, welches direkt am Hafen liegt. Seit 2008 ist es die Spielstätte der Norwegischen Oper. In der Innenstadt finden Sie auch erstklassige Shoppingmöglichkeiten, unzählige tolle Restaurants und ein grosses Hotelangebot. Entdecken Sie die Stadt zu Fuss, flanieren Sie in Fussgängerpassagen, geniessen Sie einen Kaffee an einem Kai und spazieren Sie in den zahlreichen Park- und Gartenanlagen. Fragen Sie unsere Spezialisten nach ihren Tipps für Ihre Oslo Reise. Sie kennen sich aus und beraten Sie gerne.

Thon OperaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Oslo
Dieses Hotel der oberen Mittelklasse liegt beim Bahnhof mit seitlichem Zugang. Die 480 modern
ausgestatteten...
Clarion The HubHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Oslo
Im März 2019 wird das top moderne Hotel nach einem Komplettumbau wieder eröffnet. Es liegt
ideal beim Bahnhof...
Comfort Grand CentralHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Oslo
Das gute Mittelklasshotel befindet sich beim Bahnhof, in einem historischen Gebäude mit direktem Zugang vom Bahnhof...

Hotels mit sagenhafter Aussicht über Oslo und den Fjord

Auch wenn Sie eigentlich ein Outdoor Enthusiast sind und vorwiegend der Natur wegen zu einer Reise durch Norwegen aufbrechen, die Hauptstadt Oslo wird Ihnen gefallen. Planen Sie zu Beginn oder am Ende Ihrer Reise ein paar Tage in dieser quirligen Metropole ein und tauchen Sie ein ins skandinavische Stadtleben. Wasser, Fjorde, Parks und im Umland der Stadt wundervolle Waldlandschaften täuschen darüber hinweg, dass hier 700'000 Menschen leben. Oslo ist auch ein Design- und Innovationszentrum, was sich auch in unserem Hotelangebot widerspiegelt.

Besonders empfehlen wir Ihnen das Viersternehotel Radisson Blu Plaza. Die grosszügig ausgestatteten Zimmer sind mit allem Komfort ausgestattet. Vom hauseigenen Restaurant im 34. Stock des Hotelturms geniessen Sie eine spektakuläre Aussicht auf den Hafen und die Dächer und Strassen von Oslo. Wir beraten Sie gerne und planen Ihre Reise nach Oslo.

Havila

Mit Havila Kystruten die norwegische Küste entdecken.

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Wichtige Tipps und Hinweise für gelungene Ferien in Norwegen.

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