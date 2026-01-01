Oslo im Winter: unsere Hotelauswahl
Die grüne Vorzeigestadt Skandinaviens
Thon Opera
Preis auf Anfrage
Oslo
Dieses Hotel der oberen Mittelklasse liegt beim Bahnhof mit seitlichem Zugang. Die 480 modern
ausgestatteten...
ausgestatteten...
Clarion The Hub
Preis auf Anfrage
Oslo
Im März 2019 wird das top moderne Hotel nach einem Komplettumbau wieder eröffnet. Es liegt
ideal beim Bahnhof...
ideal beim Bahnhof...
Comfort Grand Central
Preis auf Anfrage
Oslo
Das gute Mittelklasshotel befindet sich beim Bahnhof, in einem historischen Gebäude mit direktem Zugang vom Bahnhof...
Hotels mit sagenhafter Aussicht über Oslo und den Fjord
Auch wenn Sie eigentlich ein Outdoor Enthusiast sind und vorwiegend der Natur wegen zu einer Reise durch Norwegen aufbrechen, die Hauptstadt Oslo wird Ihnen gefallen. Planen Sie zu Beginn oder am Ende Ihrer Reise ein paar Tage in dieser quirligen Metropole ein und tauchen Sie ein ins skandinavische Stadtleben. Wasser, Fjorde, Parks und im Umland der Stadt wundervolle Waldlandschaften täuschen darüber hinweg, dass hier 700'000 Menschen leben. Oslo ist auch ein Design- und Innovationszentrum, was sich auch in unserem Hotelangebot widerspiegelt.
Besonders empfehlen wir Ihnen das Viersternehotel Radisson Blu Plaza. Die grosszügig ausgestatteten Zimmer sind mit allem Komfort ausgestattet. Vom hauseigenen Restaurant im 34. Stock des Hotelturms geniessen Sie eine spektakuläre Aussicht auf den Hafen und die Dächer und Strassen von Oslo. Wir beraten Sie gerne und planen Ihre Reise nach Oslo.
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