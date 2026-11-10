Riksgränsen liegt gut 200 km jenseits des Polarkreises, unmittelbar an der norwegischen Grenze. Von hier aus starten die Helikopter in die unberührte Wildnis Lapplands. Die breiten Hänge sind frei von Vegetation und damit wie gemacht für lange Abfahrten im offenen Gelände. Am besten reisen Sie zwischen März und Mai.

Unser Partner Arctic Elements ist der grösste Heliski-Anbieter Schwedens. Sie sind in kleinen Gruppen unterwegs und schaffen bis zu 8000 Höhenmeter pro Tag. Gerade wer wenig Erfahrung mit Waldabfahrten hat, fühlt sich im baumfreien Terrain schnell wohl. Und mit etwas Glück leuchtet abends das Nordlicht über den Bergen.

Mehr Winterideen für den hohen Norden finden Sie unter Lappland im Winter.