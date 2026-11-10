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Freerider bei der Abfahrt im Heliski-Gebiet von Arctic Elements, Schwedisch-Lappland

Heliskiing in Schwedisch-Lappland nördlich des Polarkreises

Mit Arctic Elements und der Metro Lodge in Riksgränsen

Riksgränsen liegt gut 200 km jenseits des Polarkreises, unmittelbar an der norwegischen Grenze. Von hier aus starten die Helikopter in die unberührte Wildnis Lapplands. Die breiten Hänge sind frei von Vegetation und damit wie gemacht für lange Abfahrten im offenen Gelände. Am besten reisen Sie zwischen März und Mai.

Unser Partner Arctic Elements ist der grösste Heliski-Anbieter Schwedens. Sie sind in kleinen Gruppen unterwegs und schaffen bis zu 8000 Höhenmeter pro Tag. Gerade wer wenig Erfahrung mit Waldabfahrten hat, fühlt sich im baumfreien Terrain schnell wohl. Und mit etwas Glück leuchtet abends das Nordlicht über den Bergen.

Mehr Winterideen für den hohen Norden finden Sie unter Lappland im Winter.

Das Gebiet: 8000 km² alpines Gelände

Arctic Elements fliegt in einem 8000 km² grossen Gebiet mit mehr als 100 Bergen. Die höchsten Gipfel erreichen bis zu 2100 m, die Höhenunterschiede liegen zwischen 600 und 1500 m. Entsprechend vielfältig ist das Terrain, für unterschiedliche Ansprüche und Erfahrungsstufen. Die Guides wählen die Abfahrten nach Wetter, Schneelage und dem Können ihrer Gäste.

Piloten und Guides bringen zusammen über 20 Jahre Erfahrung mit. Geflogen wird mit kleinen Helikoptern vom Typ AS 350 (A-Star), wobei sich in der Regel zwei Gruppen eine Maschine teilen.

Weite, verschneite Berglandschaft im Heliski-Gebiet von Arctic Elements bei Riksgränsen

Programme: Semi-private oder Private

Im Programm Semi-private teilen sich zwei Gruppen einen Helikopter – ideal, wenn Sie allein oder mit ein paar Freunden reisen. Beim Programm Private steht der Helikopter nur Ihrer Gruppe zur Verfügung. Ihr Guide richtet Tempo und Abfahrten dann ganz nach Ihren Wünschen aus, und Sie kommen auf mehr Flugzeit und mehr Abfahrten. Beide Varianten gibt es mit 3, 4 oder 7 Tagen.

Im Paket enthalten sind die Übernachtungen, alle Mahlzeiten (mittags Lunchpaket), qualifizierte Berg- und Skiführer, LVS, Schaufel, Sonde und Lawinenrucksack sowie der Verleih von Ski oder Snowboard. Die Flugzeit beträgt 2,5 Stunden beim 3-Tage-Paket, 5 Stunden beim 4-Tage-Paket und 7,5 Stunden beim 7-Tage-Paket. Nicht inbegriffen sind der Transfer, Getränke, zusätzliche Flugstunden und Trinkgelder. Ihre eigenen Skischuhe oder Snowboots bringen Sie mit. Preise auf Anfrage.

Ankommender Helikopter im Heliski-Gebiet von Arctic Elements in Schwedisch-Lappland

Metro Lodge: Boutique-Hotel in der alten Wetterstation

Das 1903 errichtete Haus gilt als ältestes Gebäude von Riksgränsen. Früher diente die Metro Lodge als Wetterstation, nach einer sorgfältigen Renovierung ist sie heute ein gemütliches Boutique-Hotel mit 4-Sterne-Standard, direkt neben dem Hotel Riksgränsen.

In 12 unterschiedlich grossen Zimmern – vier Einzel- und acht Doppelzimmer – finden insgesamt 20 Gäste Platz. Die Zimmer sind individuell gestaltet und haben ein komfortables Bad, bequeme Betten, W-LAN und Fernseher. Restaurant, Lobby mit Bar, Speiseraum und Skiraum ergänzen das Angebot, und im Massageraum lassen Sie nach dem Skitag die Muskeln lockern.

Gemütliche Bar in der Metro Lodge in Riksgränsen

Anreise nach Riksgränsen

Riksgränsen erreichen Sie mit dem Auto. Am nächsten liegt der Flughafen Harstad/Narvik in Norwegen mit etwa eineinhalb Stunden Fahrt, ab dem schwedischen Flughafen Kiruna sind es rund zwei Stunden. Der Transfer ist im Heliski-Paket nicht enthalten – fragen Sie uns nach der passenden Anreise.

Ein Heliski-Aufenthalt lässt sich mit anderen Wintererlebnissen in Schweden verbinden, etwa mit einer Nacht im Icehotel in Jukkasjärvi. Weitere Ideen finden Sie unter Schweden im Winter.

Helikopter und Freerider im Gelände bei Riksgränsen

Wenn der Helikopter am Boden bleibt

Auch an «Down Days» ohne Flugbetrieb wird es in Riksgränsen nicht langweilig. Zur Wahl stehen Skitouren, Motorschlitten- und Hundeschlittentouren, Eisklettern oder Kite-Skiing. Und das Skigebiet von Riksgränsen liegt gleich vor der Haustür der Lodge. So wird selbst ein Tag ohne Helikopter zum Erlebnis in der schwedischen Arktis.

Wer Heliskiing an weiteren Zielen kennenlernen möchte, findet einen Überblick über die Anbieter in British Columbia beim Heliskiing in Kanada.

Freerider im Tiefschnee bei Riksgränsen in Schwedisch-Lappland

Häufige Fragen zum Heliskiing in Lappland

Die beste Zeit für Heliskiing in Schwedisch-Lappland ist von März bis Mai. Mit etwas Glück erleben Sie dann abends auch das Nordlicht.

Die Basis befindet sich in Riksgränsen, gut 200 km nördlich des Polarkreises an der Grenze zu Norwegen. Ab dem Flughafen Harstad/Narvik fahren Sie etwa eineinhalb Stunden, ab Kiruna rund zwei Stunden.

Ja. Das Gelände ist weitgehend baumfrei, deshalb eignet sich Schweden gerade für Gäste ohne Freeride-Erfahrung zwischen Bäumen. Die Guides wählen die Abfahrten passend zu Ihrem Können.

Beim 3-Tage-Paket sind es 2,5 Stunden im Helikopter, beim 4-Tage-Paket 5 Stunden und beim 7-Tage-Paket 7,5 Stunden. Zusätzliche Flugstunden sind gegen Aufpreis möglich.

Zur Auswahl stehen Skitouren, Motorschlitten- und Hundeschlittentouren, Eisklettern oder Kite-Skiing. Zudem können Sie im Skigebiet gleich neben der Lodge Ski fahren.

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