Das berühmte ICEHOTEL in Jukkasjärvi, 18 km von Kiruna entfernt, fasziniert jedes Jahr wieder aufs Neue! Neben den «kalten» Unterkünften hat das ICEHOTEL die beliebte ICEBAR und die Eiskapelle aus purem Schnee und Eis zu bieten. Im angrenzenden Nebengebäude befinden sich die Umkleidekabinen, sanitären Einrichtungen, getrennte Saunen und ein Aufenthaltsraum, welcher Tag und Nacht geöffnet ist. Dank den kuschelig warmen Schlafsäcken lässt es sich bei ca. -5 Grad herrlich schlafen! Seit vier Jahren

gibt es nebenan auch das ICEHOTEL 365, welches das ganze Jahr Übernachtungen in Schnee und Eis anbietet.