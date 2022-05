Lappland im Winter

Aktivreisen-Highlights

Aktivreise mit Unterkunft im Glasiglu

Brechen Sie mit uns zu einer abwechslungsreiche Winter Aktivreise nach Lappland auf. Im mehrfach als beste Skidestination Finnlands ausgezeichneten Wintersportresort Levi stehen Ihnen unzählige Aktivitäten und Erlebnisse zur Auswahl: Schneeschuhlaufen, Touren mit Schlittenhunden, Langlauf oder Skifahren sind nur einige davon. Auf unserer achttägigen Aktivreise erwartet Sie ein einzigartiger Höhepunkt: Sie verbringen eine Nacht in einem luxuriösen Glasiglu. Stellen Sie sich vor, Sie liegen abends im wohlig warmen Bett und über Ihnen dehnt sich der unendliche lappländische Winterhimmel am Firmament aus. Mit etwas Glück werden Sie dabei sogar das Privileg geniessen, das grünlich flackernde Nordlicht am Himmel zu erspähen – unvergesslich. Von Levi führen Dutzende Loipen ins nahe Umland; ziehen Sie mit Langlaufskiern los und erleben Sie die tiefverschneite Winterlandschaft dabei aus nächster Nähe. Im Dorf Levi gibt es zahllose Restaurants, die neben internationalen Gerichten auch lappländische Küche auftischen. Dazu gibt es einige Shops und ein grosses Angebot an Hotels, Blockhäusern und Ferienwohnungen. Unsere Spezialisten kennen sich und beraten Sie gerne zu passenden Unterkünften.

Ahoi an Bord des Postschiffs

Ein unvergessliches Lappland Erlebnis erwartet Sie auf unserer neuntägigen Erlebnisreise, die von der Skandinavien Expertin Heidi Glur und dem Autor und Walspezialisten Hans Peter Roth begleitet wird. Auf dieser Reise in den hohen Norden Skandinaviens haben Sie die Gelegenheit, an Bord eines Schiffs der norwegischen Traditionsreederei Hurtigruten auf die Suche nach Walen zu fahren. Während Sie durch die maritime Wunderwelt des Inselparadieses Vesterålen und Lofoten in Nordnorwegen gleiten, werden Sie mit etwas Glück Pottwale, Killerwale und Delfine auf ihrer Jagd nach Hering beobachten. Während Ihrer Winter Aktivreise durch Lappland sind Sie auch im komfortablen Reisebus unterwegs. Unterwegs stoppen Sie in kleinen Fischerdörfern entlang der wildromantischen Küsten und Sie besuchen das Wikingermuseum Borg auf der Lofoten Insel Vestvågøy. Unterwegs haben Sie mehrfach die Gelegenheit, spannenden Vorträgen des Walforschers Hans Peter Roth beizuwohnen. Unsere Skandinavien Spezialisten beraten Sie gerne zu dieser aussergewöhnlichen Winter Aktivreise nach Lappland. Vereinbaren Sie einen persönlichen Termin und nutzen Sie unser breites Skandinavien Know-how.