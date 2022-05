Island im Winter

Das Land der Geysire, der heissen Quellen und der Nordlichter ist gerade im Winter eine Reise wert. Denn niemals sind die Polarlichter so oft zu sehen wie in den Wintermonaten und die Thermalbäder so wohltuend wie in der kalten Jahreszeit. Island Ferien sind deshalb zwischen den Monaten Oktober und Februar allen interessierten Reisenden wärmstens ans Herz zu legen. Der Golden Circle – oder wie er im Isländischen heisst: der Gullni Hringurinn – ist eine Rundtour, die in der Hauptstadt Reykjavik startet und mit der man die Möglichkeit hat, drei der aufregendsten und schönsten Sehenswürdigkeiten Islands an einem Tag zu sehen und das auch im Winter. Die Strecke führt am Strokkur Geysir vorbei, am Gullfoss Wasserfall – dem Wasserfall der Götter – und am Thingvellir Nationalpark. Auch die Hornvik Bucht und die zahlreichen Hot Pots sind auf Island Ferien im Winter ein echtes Highlight. Wer sich jetzt informieren möchte, der kann mit unseren Reisespezialisten Kontakt aufnehmen. Denn Island entdeckt man am besten zusammen mit einem Experten, der sich vor Ort hervorragend auskennt.