Schweden im Winter ist ein Traum

Winterreise Schweden

Loch im Eis und eine wärmende Sauna

Hundeschlittentouren sind in Schweden ein absolutes Muss. Viele verlieben sich auf Anhieb in die niedlichen Huskys. Bereits seit Tausenden von Jahren ist diese Hunderasse gemeinsam mit dem Hundeschlitten im Einsatz. Eine Tour durch Schwedisch Lappland bleibt ein Leben lang in positiver Erinnerung. Abwechslung findet jeder Reisende in den unzähligen kleinen Dörfern oder in der Grossstadt Stockholm. Besonders Weihnachten in Schweden ist eine ganz besondere Empfehlung. Auf zahlreichen Seen können Sie Fische fangen und wenn es Ihnen während des Aufenthalts zu kalt werden sollte, werden Sie in Schweden sicherlich rasch eine wärmende Sauna finden. Bei der Mietwagenrundreise Schweden können Sie die Provinz Jämtlands Iän oder viele andere Highlights auf eigene Faust erkunden. Vom Schneeschuhwandern bis hin zum Skifahren, das Land bietet jede Menge Abwechslung. Sie bevorzugen Hundeschlittentouren oder möchten ganz einfach einen anderen Wintersport ausüben? Fragen Sie einfach unsere Reiseexperten nach verfügbaren Schweden Ferien und lassen Sie sich ein individuelles Angebot aushändigen. Beim Schneesport vergessen Sie rasch den stressigen Alltag. Geniessen auch sie unbeschwerte, actionreiche aber auch sehr erholsame Urlaubstage im wunderschönen Schweden mit unseren erstklassigen und exklusiven Reiseangeboten.