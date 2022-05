Unvergessliche Arktis Reisen

Im ersten Moment werden solche Ferien nach einer klirrenden Kälte klingen. Jedoch bedeutet es auch, dass Sie die Polarlichter in den Wintermonaten und herrliche Tage in den Sommermonaten geniessen können. Diese Ferien werden Sie mit Sicherheit so schnell nicht vergessen, denn neben einer faszinierenden Naturlandschaft gibt es noch viele andere Highlights zu entdecken. Ab und an müssen Sie an Ihre persönlichen Grenzen gehen, jedoch werden Sie dafür belohnt. Ruhe und eine atemberaubende Naturlandschaft lassen Sie den Alltagsstress rasch vergessen. Die Arktis erstreckt sich entlang der USA, Russland, Kanada und zum Teil auch über Lappland. Sehr gerne erstellen unsere Reiseexperten Ferien in der Arktis ganz nach Ihren persönlichen Vorlieben und Wünschen.