Eine Kreuzfahrt verbindet für mich Strand, Stadt, Wellness und Sportferien in einem und dies im selben "Hotel" in verschiedenen Ländern. Es gibt also kein tägliches Packen, kein neues Einchecken und somit absolut keinen Stress. Egal ob mit AIDAluna in der Karibik Mein Schiff 2 in Nordeuropa oder AIDAstella im Mittelmeer. Erholung ist garantiert. Selbstverständlich darf die Kulinarik im Buffet- oder in einem der diversen Spezialitätenrestaurants nicht fehlen. Genauso wie ein kühles Bier an der Poolbar nach einem erlebnisreichen Landausflug. Das aktive Entdecken fremder Länder und Kulturen, der Luxus und die sportliche Infrastruktur an Bord hinterlassen unvergessliche Erinnerungen und machen jede Seereise zu etwas Besonderem. Mein Tipp ist eine Kreuzfahrt in der Karibik und dann eine Biketour auf der Karibikinsel Antigua. Per Fahrrad kommt man an all die versteckten Orte und an viele der 365 Buchten, welche einem sonst verborgen geblieben wären. Knecht reisen berät Sie umfassend, neutral und mit Hingabe und sucht stets das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene beste Angebot.