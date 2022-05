Trinidad & Tobago Reisen

Pure karibische Lebensfreude

Ein Vergnügen für die ganze Familie – Trinidad & Tobago Ferien

Gute Laune, pure Lebensfreude und Spass am Leben, diese Eigenschaften prägen die Bewohner von Trinidad & Tobago und sorgen dafür, dass Sie sich während Ihrer Ferien auf den Inseln wohlfühlen werden. Insbesondere die fröhlichen Melodien der Musikrichtung Calypso, die ihren Ursprung auf Trinidad & Tobago hat, machen die Region berühmt für ihre ausgelassene Atmosphäre. Auch wenn der jährlich in Port of Spain, der Hauptstadt von Trinidad & Tobago, stattfindende Karneval mit Sicherheit der Höhepunkt der guten Stimmung auf den Inseln ist, können Sie sich das ganze Jahr über auf Heiterkeit und Frohsinn freuen.

Trinidad & Tobago – zwei Inseln, die sich gut ergänzen

Tobago, die kleinere der beiden zu dem Inselstaat Trinidad & Tobago gehörenden Inseln, ist ein Ort, an dem Ruhe und Erholung im Vordergrund stehen. Dies macht sich auch in Scarborough, der Metropole der Insel, bemerkbar, da diese sehr angenehm beschaulich ist und Sie dort ganz entspannt bummeln können. Wenn Sie sich in dieser Gegend von Trinidad & Tobago aufhalten, sollten Sie auch das beeindruckende Fort King George besuchen, da Sie dort interessante Einblicke in die Kolonialgeschichte der Region erhalten. Auch die Strände von Tobago, wie der sehr bekannte Strand Pigeon Point, zeichnen sich in erster Linie dadurch aus, dass es an ihnen sehr gemächlich zugeht und Sie dort perfekt tauchen und schnorcheln können. Eine völlig andere Atmosphäre erwartet Sie hingegen auf Trinidad, wo immer eine Band in der Nähe spielt und vor allem an den Stränden das Leben tobt. Egal, ob Sie die Strände von Tyrico Bay, Manzanilla, Las Cuevas oder Maracs Bay besuchen, an der Küste von Trinidad ist immer etwas los und die grünen Hügel Trinidads machen Lust darauf, mehr von dieser Insel zu sehen und zu erkunden.

Tobago – ein Paradies für Geniesser

Auf Tobago können Sie neben schönen kleinen Städtchen wie Plymouth und Charlotteville vor allem eine überragende Natur entdecken. Insbesondere das Naturschutzgebiet Main Ridge Forest Reserve and Creation Site ist ein herrliches Ausflugsziel, da der Dschungel sich in dieser Gegend frei entfalten konnte, weswegen Sie ihn hier in all seinen Facetten kennenlernen können.