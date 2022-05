Montego Bay Reisen

Montego Bay ist die viertgrösste Stadt im Land. Die jamaikanische City zeigt Besuchern zwei gänzlich verschiedene Seiten: Da ist einmal ‘MoBay’, die etwas schummrige Seite der Stadt, die aber die meisten Grossstädte der Welt ebenfalls haben – und die Touristen in ihren Jamaika Ferien nicht aufsuchen. Das andere, das polierte und attraktive Gesicht von Montego Bay erwartet Sie aber mit perfekten weissen Sandstränden, über denen sich ein strahlend blauer Tropenhimmel von Horizont zu Horizont streckt. Die Stadt ist ein wunderbarer Schmelztiegel der Kulturen, in dem sich Einheimische und Besucher überall begegnen. Geniessen Sie die lokale Küche in einem Pub über die Strasse oder verwöhnen Sie sich bei einem tropischen Festmahl in einem der zahlreichen Restaurants. Auf einem Stadtrundgang werden Sie der kreativen Kunstfertigkeit und Handwerkskunst der Menschen in kleinen Shops und Boutiquen begegnen. Einige historische Gebäude aus den Anfängen des 18. Jahrhunderts weisen auf den Prunk und Reichtum aus der Zeit der kolonialen Besatzung Jamaikas durch die Engländer hin. Wenn Sie ein paar Tage in Montego Bay bleiben, haben Sie die Wahl aus einer vielfältigen Palette an Unterkünften, die von schicken All Inclusive Resorts bis hin zu kleinen Boutique Hotels reicht. Die meisten grösseren Hotels und Resorts liegen im schicken Vorort Ironshore ausserhalb des Stadtkerns. Wie Sie einen Aufenthalt in Montego Bay in Ihre Jamaika Ferien einschliessen können, zeigen Ihnen unsere Jamaika Spezialisten gerne.